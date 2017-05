Julio Camejo presume sus encantos ¡semidesnudo y en tacones!

Ciudad de México.- Hace unos días, se estrenó Fuera de lugar, obra protagonizada por Miguel Pizarro, David Ostrosky, Ricardo Rojas y Julio Camejo, este último personifica a un hombre gay.

Platicamos con el cubano, de 39 años, quien está feliz, ya que es un gran reto en su carrera y ha invertido mucho tiempo en sacar adelante su papel. En la puesta en escena sale casi desnudo y usa un par de tacones, los cuales fueron mandados a hacer, pues calza del nueve y medio.

-¿Qué papel representas?

“Se llama ‘Otto El muñeco García’ y es un jugador de futbol que después de muchos años empieza a decaer, pero es tan ególatra que no se da cuenta de la situación en la que vive; además, siempre ha mantenido sus preferencias sexuales reprimidas, por el miedo al qué dirán”.

-Entonces, tu personaje no se acepta abiertamente gay…

“¡Exacto!, trae un conflicto muy grande”.

-Vemos que sales desnudo en una parte, no literal, pero sí dejas ver tus atributos, ¿fue difícil hacer esto?

“Para nada, porque soy profesional, y si me lo piden y es válido, lo hago. De hecho, a uno de los ensayos fuimos todos desnudos”, finalizó.