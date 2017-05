Continúan las bajas en América; Romano no seguirá

Ciudad de México.- En América siguen cayendo los nombres tras el fracaso que significó el presente torneo al no calificar a la Liguilla y luego de la turbulencia que se vivió desde la salida de Ricardo Peláezcomo presidente deportivo de la institución.

Este miércoles, José Romano, quien fuera presidente operativo y quien estuviera a cargo de la institución las dos semanas que Peláez no estuvo por su salida, dio un paso al costado y acudió a las oficinas de Coapa para sellar su salida, en lo que es parte de la reingeniería al interior del equipo más ganador del futbol mexicano.

Luego de la reunión que tuvieron el pasado lunes con Yon de Luisa como parte del comité de futbol de Grupo Televisa, se decidió que Romano diera un paso al costado para permitir la “limpia” al interior de la institución, situación que se venía divisando desde que América no logró colarse entre los ocho mejores del Clausura 2017.

Incluso, Romano no fue quien le dio las gracias a Ricardo La Volpe el pasado domingo, más allá de que Yon de Luisa lo había dejado como encargado de todas las decisiones al interior del equipo, por lo que el propio expresidente operativo supo que no seguiría en el América en el futuro inmediato.

Se espera que a más tardar la próxima semana se anuncie parte de la nueva directiva, al menos en la parte deportiva con la intención de definir la lista de jugadores transferibles y los que podrían llegar a reforzar a la institución para el siguiente semestre.