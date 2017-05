Decio ve como ‘benditos’ los juegos que México tendría en Mundial 2026

Ciudad de México.-Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) calificó como ‘benditos’ los 10 juegos que albergaría México en la Copa del Mundo de 2026 e indicó que no entiende los cuestionamientos sobre la cantidad de partidos que se llevarían a cabo en nuestro país.

“Diez juegos pueden ser muchos, algunos o muy pocos, creo que eso es un tema secundario tomando en cuenta que no es lo que tenga cada país, sino lo que podamos lograr juntos y mostrarle al mundo lo que podemos hacer. Si son cero, 20 o 30 o 40 no es una discusión importante, tenemos socios y la oportunidad de tener una Copa del Mundo y México tendrá benditos 10 juegos”, comentó el directivo en conferencia de prensa desde Bahréin.

De María se mostró orgulloso porque México participe en un Mundial y dijo que, en conjunto con Canadá y Estados Unidos, mostrarán al mundo lo que la Concacaf puede hacer.

“Me da mucho gusto ser parte de este equipo con Canadá y Estados Unidos. Y más gusto poder ser parte de la Concacaf y mostrarle al resto del mundo que no sólo será un evento de nuestros países, también mostrará en los próximos nueve años, como el futbol crecerá en nuestra región”, argumentó.