Descubren gelato azul ¡hecho con Viagra!

Ciudad de México.- Para la mayoría de la gente la píldora milagrosa de las erecciones no sabe bien, pero lo cierto es que los médicos nunca han recetado la popular medicina contra la disfunción eréctil por su sabor. Aun así, esta característica no ha evitado que los heladeros usen su peculiar tono azulado para vender gelato y de paso cautivar la imaginación de Internet.

Una foto de gelato azul Viagra apareció en el foro Reddit /r/mildlyinteresting hace unos días, provocando una avalancha de bromas como: “No me parece que vaya a ser un helado blando”, “Quien hizo la publicación tendrá que tomar una dura decisión”, “Parece que está demasiado duro”, “Está como una piedra”, y así un largo etcétera.

Dejando las bromas de lado, hay poca información disponible sobre la foto, además de que parece que fue tomada en Italia, ya que el resto de sabores están escritos en ese idioma. No es necesario decir que el postre color cerúleo encendió la curiosidad de la gente y surgió la pregunta del millón: ¿Este helado color azul tiene los mismos efectos físicos que su par farmacéutico?