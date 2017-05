Se presenta Rubí, pero le falla el playback al presumir canción

Ciudad de México.- Rubí regresó. Dio una probadita de su sencillo ‘Soy aquella’ en que se le comparó con Selena, esperó unos días y retornó, lo hizo en un programa, donde presumió el tema, pero, no contó con fallas en el playback.

La joven originaria de La Joya, en San Luis Potosí, apostó por el extranjero para lanzarse al mundo de la farándula. Los arduos ensayos al lado de su productor y representante Edel Ramírez no contaron con los imponderables de la tecnología durante una presentación.

Ya la veremos pronto en palenques, como telonera de algún show, allá va la quinceañera que se hizo famosa porque su papá invitó a todos al festejo.

El boom de las redes sociales, le siguen generando adeptos, la presentación compartida a través de su canal en YouTube, ya rebasa las 32 mil reproducciones en tres días.

¿Surgió la nueva Selena? Para Rubí, es un ejemplo a seguir… “lo que quiero es que algún día la gente me quiera como algún día la quiso a ella”.