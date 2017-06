Solo el tribunal puede declarar invalidada la elección

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- Como en todo proceso electoral, la inconformidad de los partidos políticos, que no resultaron favorecidos con el voto ciudadano, queda de manifiesto, siendo ello motivo para que se presenten distintas expresiones en éste sentido, que van desde la desaprobación de los resultados, hasta la interposición de recursos legales para anular los comicios.

Por ejemplo, durante la reciente sesión del cómputo final, previa a la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador de las elecciones municipales a la alcaldía papanteca, el representante de nueva alianza dijo que se reservarían su derecho a impugnar, por su parte, el de MORENA, se manifestó en el mismo sentido, pretextando inconsistencias, mientras que el Partido del Trabajo se pronunció por la transparencia en el proceso electoral, el PRI se sumó a lo anterior, refiriendo que en algunas casillas no había lista nominal, sellos de seguridad con cinta fácil de violar, votos de más, documentación incompleta, y solicitó un informe detallado, de cada una de las irregularidades detectadas en el recuento.

Por lo que en ése momento, los miembros del Órgano Público Local Eletoral, los conminó a interponer los recursos legales que consideren, a cada uno de los partidos que manifestaron lo anterior.

Posteriormente, el Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Papantla, Bartolo Vázquez Santiago, comentó al respecto, “de primera mano, ellos no son los facultados para determinar si es válida o no una elección, entiendo su postura al no alcanzar el objetivo, pero el único que puede declarar válida y definitiva la elección, es el Tribunal Electoral del Estado, y en caso, si se recurre, el Tribunal Electoral Federal”.

Por ello, “se les mencionó durante la sesión, que tienen al alcance, los medios de impugnación para inconformarse respecto a éste proceso electoral, si tienen los elementos que los hagan valer, hablan de inconsistencias, para ello deben reunir sus pruebas para que las valore el tribunal y determine si se anula y echa abajo la elección”.

Finalmente, señaló que, “después de la sesión, estaremos pendientes de los medios de impugnación que pudieran presentar los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, para ello tendrán 4 días para hacer lo conducente, nosotros haremos el trámite, y si nos requiere el tribunal le brindaremos toda la documentación a nuestro resguardo”.

Al final de la sesión del cómputo final, los paquetes electorales fueron colocados, con todas las medidas de seguridad, para su resguardo en la bodega del OPLE.