Productos del campo a la alza

Por escases de agua

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- La larga sequía que se está presentando en la zona, dejará como consecuencia el alza a los productos provenientes del campo, pues ante la falta de lluvia no se dieron varias cosechas y se está en riesgo la cosecha de la naranja.

“La falta de agua ha provocado que el producto no crezca, la naranja que apenas va creciendo se está cayendo y lo peor es que no se ve para cuando comiencen a presentarse las primeras lluvias”.

Edmundo Cristóbal Cruz Secretario General de la Central Campesina Independiente CCI señaló que la poca fruta de temporada que se cosechó no creció lo suficiente para ser comercializada, no es de calidad y así los comerciantes no la quieren y quienes la llegan a comprar no la pagan bien.