No existen denuncias de funcionarios públicos por desvió de recursos

Por: Andres Mendiola

Poza Rica, Ver.- De acuerdo con el Secretario del ayuntamiento local, Víctor Benavides Cobos, hasta la fecha no se han recibido denuncias por parte de la ciudadanía en contra de funcionarios municipales por hacer uso indebido de recursos del municipio.

El funcionario comentó que de igual forma no se ha aplicado ningún castigo a ningún trabajador ya que hasta la fecha no existe denuncia formal de algún empleado de confianza así como sindicalizados que en su momento hayan participado horarios de trabajo en el pasado proceso electoral.