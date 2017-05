AMLO nuevamente en Veracruz

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- El dirigente Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador; se presentará en el estado de Veracruz.

La gira iniciará el próximo jueves 11 de mayo, según dió a conocer el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez que se encuentra recorriendo el norte del estado acompañado por los candidatos a las alcaldías.

García Jiménez, sigue avanzando en las zonas más apartadas del estado con la tarea de concientizar a los ciudadanos y a que estos no se dejen engañar por otros partidos que solo buscan comprar el voto de los que menos tienen.

Contó que se dieron amenazas de muerte conta integrantes de Morena.

Que López Obrador no ha dudado en continuar haciendo recorridos y aseguró que no reforzará su seguridad, pues nunca ha necesitado de ella.

También en esta gira, López Obrador estará acompañado por los diputados federales Cuitláhuac García y Rocío Nahle, y se hará acompañar por algunos de los candidatos de diferentes distritos.