Respaldan PRI, Morena y Juntos por Veracruz solicitud de PRD, de iniciar juicio político a Fiscal

Xalapa, Ver.-Diputados de los grupos legislativos de Morena, PRI, y Juntos por Veracruz, se sumaron a la solicitud que a nombre de la bancada del PRD hizo el diputado Sergio Rodríguez Cortés, para que el Congreso del Estado inicie juicio político y de procedencia al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, por incurrir en actos que dañan los intereses públicos fundamentales, y ataque a los entes públicos.

Con el voto mayoritario de los diputados que conforman el pleno legislativo, se aprobó que el pronunciamiento del diputado Sergio Rodríguez Cortés, se incluyera en el orden del día de la sesión legislativa como anteproyecto de Punto de Acuerdo, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva ordenó turnarlo a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictaminación.

Durante su intervención en tribuna legislativa, el representante popular emanado del partido del Sol Azteca, enumeró una larga lista de titulares de medios de comunicación en los que los colectivos en busca de personas desaparecidas, el padre Solalinde y otros, cuestionan el trabajo y capacidad de Winckler como fiscal general del Estado.

Expuso que “el fiscal se está escudando en un supuesto fuero que lo arropa de una moral muy personal, desubicado totalmente de un marco institucional y jurídico de equilibrio entre poderes. No, su dicho no fue un exabrupto que se arregla con una simple disculpa”.

Él (Winckler) no puede juzgar sin probar acusaciones desde una institución pública, agregó Sergio Rodríguez, porque eso indica que utiliza su posición de fiscal a manera personal, y no dimensiona, ni hace conciencia, desde donde está emitiendo sus juicios de valor.

Hay que recordar que en días pasados, en entrevista, el titular de la Fiscalía General del Estado, declaró que todos los diputados son “una bola de corruptos” y que le daban vergüenza.

El diputado local consideró que con ese tipo de afirmaciones, el funcionario “causa un daño fundamental a las instituciones; si no reconoce y, como mínima coherencia, presenta su renuncia a un puesto que no puede seguir ejerciendo con esa caprichosa manera de asumir la procuración de justicia en nuestro estado, estaría actuando igual que todas las administraciones anteriores, cuyas consecuencias se comprometió a combatir y corregir”.

Dijo que el Congreso del Estado no puede posponer o esperar a que el funcionario, en lugar de sanear y aplicar correctamente la ley, la use a su capricho y descalifique a todos.

“Debemos, dentro de nuestra competencia y uso de atribuciones como Poder Legislativo, detener lo que está a punto de convertirse en un hecho más de impunidad por no aplicar en su exacta dimensión la ley, objetivo principal de esta administración.”

Exhortó a sus homólogos a poner el ejemplo de lo que pregonan, “no actuemos como si perdonáramos un berrinche del niño malcriado que no sabe lo que hace”.

Por lo anterior, el diputado solicitó a Jorge Winckler que presente su renuncia, dadas sus declaraciones inapropiadas como funcionario de un organismo autónomo, y realizadas en forma personal; por haber emitido juicios de valor sin presentar pruebas; como acto mínimo de coherencia de respeto a las leyes y a los veracruzanos; y en concordancia con la política de transparencia que ha fijado para esta administración estatal.

También solicitó a la Junta de Coordinación Política que se inicie el procedimiento de juicio político y de procedencia al funcionario, ya que incurrió en actos que pueden configurarse como daño a los intereses públicos fundamentales, y ataque a los entes públicos, tal y como lo establece el Artículo 77 de la Constitución Política estatal, y en consecuencia es aplicable los que establecen las fracciones I, II, III y VII de la Ley de Juicio Político y de Procedencia.