Capacitando a los estudiantes, Protección Civil realiza simulacros en escuelas

Se agenda la fecha más apropiada para realizar el simulacro

Por: V. Raúl Rodríguez

Cazones, Ver.- Con la finalidad de capacitar a la población estudiantil, para que sepan como actuar en caso de llegar a registrarse alguna contingencia natural o provocado por la mano del hombre, el ayuntamiento que preside, Orlando González González, por conducto de la Dirección Municipal de Protección Civil a cargo de David Herrera Reséndiz, viene llevando a efecto simulacros en los planteles educativos locales.

Tras haber dialogado con los directores de las escuelas y haber llegado a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, se agenda la fecha más apropiada para poder realizar el simulacro, en esta ocasión se le viene poniendo más énfasis a las inundaciones; tomando en consideración que ha dado inicio la temporada de ciclones y huracanes que con las intensas y constantes lluvias que traen a su paso, ocasionan que suba el nivel del Río Cazones, originando su desbordamiento y con ello las inundaciones de las zonas bajas.

Por el momento, dio a conocer el titular de Protección Civil Municipal, David Herrera Reséndiz, que los simulacros de inundación se han efectuado entre los alumnos y personal docente de la escuela Telesecundaria “Francisco Villa” de la cabecera mumicipal; en donde primero se les dieron las pláticas correspondientes a los estudiantes, de cómo actuar en este tipo de emergencias; se les dieron las rutas de evacuación, lugar del sitio de reunión, no correr, no empujarse, ni gritar, etc., posteriormente se realizó el simulacro bajo la supervisión del personal de Protección Civil y finalmente realizar la evaluación correspondiente.

