Periodismo crítico y libre, implica riesgos y a la vez oportunidades: Ernesto Ledesma

Este 7 de Junio, realizan en el Congreso del Estado el conversatorio “Diálogos sobre Comunicación, Información y Libertad de Expresión”.

El reto para cualquier medio de comunicación es ganar credibilidad, refiere el periodista y director del portal rompeviento.tv

Xalapa, Ver.- Al dictar la conferencia magistral “Retos y oportunidades en la transición a plataformas digitales de los medios tradicionales”, el periodista y director de Rompeviento.tv, Ernesto Ledesma Arronte habló sobre los riegos que implica en México ejercer un periodismo crítico e independiente que en ocasiones deriva en la censura o el despido laboral, pero que a su vez permite hacerlo libremente.

Al acudir este 7 de junio al Congreso del Estado como parte de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el periodista sostuvo que el reto para cualquier medio de comunicación independiente es sobrevivir y mantenerse, así como no depender o incluir publicidad oficial, pues –consideró- contradictorio hablar o criticar a algún Gobierno e insertar inmediatamente un spot institucional pagado por alguna dependencia.

Luego de mencionar a los 20 periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, refirió que la meta de cualquier medio de comunicación siempre será competir con otro que cuente con mayores recursos económicos, pero sin dejar de lado la credibilidad, pues ésta constituye un elemento valioso para cualquier ciudadano.

Tras indicar que el desafío de un medio de comunicación es construir su identidad con base en la credibilidad, además de competir por las audiencias, Ledesma Arronte explicó que el canal de televisión que dirige, además de crear clips de video de dos o tres minutos, opta por la contextualización de lo que pasa con reportajes o entrevistas de más de 10 minutos, debido a que como criterio editorial consideran que debe aportársele a la gente el mayor número de datos en relación al porqué sucedió algo y por qué está pasando.

Además, agregó, hoy en día la mayoría de medios de comunicación se han visto en la necesidad de convertirse en digitales ante las nuevas exigencias de los consumidores.

Elementos para entender mejor el proceso legislativo

En el conversatorio, el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, doctor Rodolfo Chena Rivas habló sobre los elementos para entender mejor el proceso legislativo, en la que –destacó- que todo proceso legislativo requiere de la máxima difusión para que los ciudadanos conozcan qué se va hacer y cómo se pondrá en práctica.

Explicó que en 1990 no había Gaceta Parlamentaria, por lo tanto los ciudadanos no sabían los contenidos de lo que el Congreso iba a discutir; por lo tanto no había publicidad de la información.

Sostuvo que el trabajo de un Poder Legislativo no se ciñe exclusivamente a la creación de leyes, aunque en este caso requiere de todo un proceso que pasa por las etapas de la iniciativa, la discusión, aprobación, sanción, publicación y el inicio de vigencia.

El panorama de los medios de comunicación en Veracruz.

Posteriormente, los periodistas Noemí Valdés, Jair García y Alberto Delgado participaron en el panel “El panorama de los medios de comunicación en Veracruz” en el que fungió como moderadora la comunicadora Leticia Silva.

Noemí Valdés, quien colabora en el periódico Notiver, señaló que ejercer el periodismo en Veracruz es complicado debido al clima de inseguridad en el que se vive y en el que las personas que deben informar lo hacen aun conscientes de las agresiones que hay día a día.

El colaborador del diario La Jornada, Jair García expuso que la situación actual en Veracruz ha orillado a algunos periodistas a la auto censura en relación a algunos temas. Señaló que la corrupción que ha sufrido la entidad, producto de los desvío de recursos públicos es un trabajo que ha venido desarrollándose desde años atrás, aunque no se le dé el valor que merece.

Comparado con otras entidades del país, en Veracruz hay periodistas haciendo un buen trabajo de investigación, añadió.

El fotoperiodista que colabora en diversos medios de la entidad, Alberto Delgado, dijo que la labor que realiza es complicada debido a que tiene que estar en donde están sucediendo las cosas, “no te lo pueden contar, no te lo pueden decir después, tienes que estar ahí”.

Explicó que está asombrado de ver la cantidad de personas que actualmente ejercen fotoperiodismo y –mencionó- que esto se debe a que es una labor apasionante.

Este foro, tuvo la presencia de los diputados Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política; María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la Mesa Directiva; José Luis Enríquez Ambell y Mariana Dunyaska García Rojas, así como el Secretario General, Juan José Rivera Castellanos y el secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) José de Jesús Rodríguez Hernández, periodistas, estudiantes y público en general.