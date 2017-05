En MORENA no se está por cargos ni por encargos: EAL

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Al asistir a la toma de protesta de los 75 seccionales que integran el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, Emiliano Álvarez López,Diputado federal y Enlace del Comité Ejecutivo Nacional el distrito III de dicho instituto político, agradeció que el exmilitante Luis Moncada se haya salido por su propio pie del partido, pues es una Eva Cadena en potencia, que solo anda en busca de cargo o beneficio propio y en MORENA no se está por cargos ni por encargos.

Álvarez López resaltó que a quienes militan en MORENA no los mueven los cargos ni los intereses personales, que quienes llegan a MORENA es porque buscan en cambio verdadero, y coinciden con los tres principios no mentir, no robar y no traicionar.