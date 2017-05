Descentralización en la cultura, arte y educación

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- En el nuevo gobierno municipal, la cultura, arte y educación llegarán hasta la periferia de la ciudad: “porque es un derecho de nuestra población en general y de nuestra juventud en particular”, aseguró el candidato a presidente municipal por Morena, Hipólito Rodríguez Herrero.

Durante un recorrido por colonias de la zona Sur de la ciudad, el candidato de Morena intercambió opiniones con vecinos del lugar quienes le expusieron los problemas cotidianos que enfrentan y la falta de oportunidades para la niñez y la juventud.

Hipólito Rodríguez les comentó brevemente que en el nuevo gobierno municipal de Morena, se garantizarán los derechos infantiles y juveniles mediante educación, arte, cultura y capacitación para el trabajo.

“Estableceremos Casas de Cultura en las diversas colonias de la periferia de Xalapa. Estas casas serán centros de promoción cultural y artísticos, pero también las ocuparemos para clubes de tareas y para capacitar en diversos oficios a nuestra juventud y tengan las herramientas adecuadas para incorporarse al mercado laboral y productivo”.

Para implementar dichas acciones, el próximo Ayuntamiento que presidirá Hipólito Rodríguez, invitará a todas las instituciones de educación superior que están en nuestra ciudad con el objetivo que sus estudiantes realicen el servicio social en apoyo a la población más necesitada. Tanto en la transmisión y reforzamiento de conocimientos; como en la recreación artística.

“En Xalapa ha crecido mucho la delincuencia, yse ha vuelto difícil vivir en algunas zonas de la ciudad. Por eso tenemos que atacar las bases del problema que son la falta de empleo y acceso a la educación. La idea es llevar empleo, educación y capacitación a la población joven para que se involucre en actividades productivas y no sea vulnerable ante la delincuencia. Nuestro propósito es combatir la pobreza y la desigualdad. No hay mayor desigualdad que la educativa”.

Por último, recordó que Morena es el único partido en el país que ha creado universidades públicas mediante la aportación de sus representantes populares. “Quizá aquí en Xalapa no haga falta una nueva universidad, pero sí nos falta fortalecer el trabajo de la educación formal y apoyar la labor de docentes para tener una nueva generación de xalapeños más preparada académicamente y más sensible al arte y la cultura”.