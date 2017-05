Propone el Lobo Consejos de Salud y Educación en colonias

Liderados por mujeres

Vecinos convencidos que César Ulises es la mejor opción para lograr el cambio en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Durante su recorrido de campaña, el candidato del PAN-PRD a la alcaldía de Poza Rica, César Ulises Rivera Garza, confirmó que impulsará una gran alianza con las mujeres de Poza Rica, a quienes reconoció su liderazgo en los ámbitos laboral, familiar y social.

Invitado por colonos de la Agustín Lara, Francisco I. Madero, Chapultepec, Yanga y Pozo 90, acudió gustoso a una reunión, en la que ofreció llevar programas sociales financiados por el Ayuntamiento para apoyar a madres solteras, niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

“Con el liderazgo de las mujeres, quiero hacer un pacto con ustedes, que hagamos Consejos; un Consejo de Salud, Consejo de Educación y que hagamos un padrón para ver en las escuelas, quiénes son los niños que no van a estudiar poque no tienen dinero, a esos niños les vamos a dar una beca”, precisó

Asimismo, resaltó que si no tienen para desayunar, “Les daremos desayunos escolares”, al tiempo de señalar que “No queremos que las madres solteras se vayan por otro camino, vamo a ayudarlas, para que no se sientan solas, por eso todas ellas va a ir a las colonias a hacer ese padrón de los menores”.

Agradeció a quiénes lo recibieron en este encuentro, pues “Aquí ustedes vienen por volutad propia, por convicción, aqui estamos todos los que queremos el cambio, porque estamos hartos de lo que ha sucedido, ya nos falta un mes para ganar y Poza Rica va a cambiar”.

Ponderó a sus compañeros aspirantes a ediles como Cecilia Guevara Güembe, Lesli Vanneza Ortiz Huerta, Yolanda Cepeda González, Mirna Escamilla, Yere Carranza, Aldo Maldonado, Omar Rivera, César San Juan, Karla Solís, entre otros que estuvieron presentes en esta reunión.

AGUA.ALUMBRADO Y SEGURIDAD, CLAMORES CIUDADANOS

Antes, en la colonia Los Sauces, el candidato de la Alianza “Contigo el Cambio Sigue”, César Ulises Rivera Garza, el popular Lobo, dijo que una de sus prioridades es atender el problema del agua, pues en las colonias populares la falta del vital líquido es una demanda generalizada.

“La gente se queja de que no hay agua, pero va a tener agua, se quejan de que no hay alumbrado y lo van a tener, se quejan de que no hay seguridad, por eso vamos a poner un módulo para que haya seguridad en las colonias”, puntualizó.

De igual manera, dijo que que la gente se queja de la falta de medicamentos y la lejanía de los hospitales y centros de salud, “Ya se acabó eso, vamos a instalar módulos con doctores, enfermeras y sobretodo que haya medicamentos”.

Destacó que como fiel exponente del deporte y más como goleador, habrá campos deportivos de primera clase, con pasto especial, alumbrado, vestidores, bebederos y donde existan espacios, “Vamos a hacer chapoteaderos para los niños”.

Dijo que los deportistas que representan a la ciudad están hartos de ir y tocar la puerta para que les apoyen y no les den nada, “Pero con su amigo El Lobo, cuando tocan la puerta se las abro y si el ayuntamiento no les da dinero para los viajes, ahora si se los vamos a dar, para que vayan bien vestidos y bien comidos”.

El Lobo también fue invitado al festejo infantil con motivo del Día del Niño que organizaron los Tianguistas Siempre Unidos, Siempre Atentos, así como el bazar La Galera, en la colonia Chapultepec, de donde es oriundo el candidato de la Alianza PAN-PRD, donde se unió la gran fiesta que se vivió en esa zona junto con los infantes, sus padres e invitados especiales.