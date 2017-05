Bingen Rementería pide licencia

Xalapa, Ver.-En estos meses que he asumido con gran responsabilidad y honor el cargo de Diputado Local por el Distrito XV, mi desempeño diario siempre ha sido en beneficio, no sólo de quienes me eligieron como su diputado, sino de todas las veracruzanas y veracruzanos.

Muestra de ello es el origen de las iniciativas que he presentado en tribuna y las participaciones dentro del análisis y discusión de las leyes en Veracruz. Sin embargo, desde el primer día que regresé a las colonias donde pedí el voto de confianza, los ciudadanos me han externado a través de las Casas de Enlace Ciudadano, su preocupación por mejorar la calidad de los servicios públicos.

Como diputado local he trabajado y he constatado que los servicios públicos, que deben proveer de mejor manera las autoridades municipales, son servicios deficientes que urgen ser atendidos.

Un diputado local puede gestionar y trabajar por su distrito en coordinación con la representación del Ayuntamiento, sin embargo, en Veracruz no he tenido respuestas favorables.

Esta exigencia por mejorar es constante, y por ello creo firmemente que el próximo Gobierno Municipal requiere de un cambio de fondo y no sólo de forma. Ese cambio lo podemos encontrar en el candidato por la coalición PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez.

Por ello, tomé la decisión de solicitar licencia como diputado local por un mes, sin goce de sueldo. Porque trabajaré de lleno en promover el voto a favor de nuestro candidato, sin vulnerar ningún precepto de la Ley.

Reconozco y hago mío el compromiso que adquirí con ciudadanas y ciudadanos del Puerto de Veracruz, de hacer lo que esté en mis manos por mejorar su calidad de vida.

Pido licencia temporal porque estoy convencido que se deben respetar los causes institucionales para poder acompañar a quienes buscan hacer del municipio de Veracruz un mejor lugar para vivir.

Hoy me uno a las mujeres y hombres que buscarán en estos días mejorar el futuro de la administración municipal del Puerto de Veracruz.

Con responsabilidad y determinación, sé que juntos podemos seguir trabajando para darle a nuestro municipio el cambio que ya le toca.