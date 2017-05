EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- Alejandro Montano Guzmán caminó en su tercer día de campaña por las calles de El Dique, tianguis, mercados y calles del centro histórico y de la ciudad para hablar a los ciudadanos de sus propuestas para mejorar la vida en Xalapa.

Cobijado por la simpatía y el aliento de los xalapeños a quienes saludó a un mes de la elección, le animan y le reiteran su promesa del voto a su favor el ya cercano cuatro de junio, el candidato de la Coalición Para que Resurja Veracruz analizó con comerciantes del centro la dignificación de mercados, la regularización del ambulantaje y ofreció revisar la seguridad pública con el gobierno estatal.

Por la mañana en un café frente al parque Juárez se topó con uno de los máximos líderes del perredismo nacional, quien se encuentra de visita en Xalapa, el diputado federal Jesús Zambrano Grijalva lo reconoció, se dieron un abrazo y se tomaron la foto, consciente de que los ciudadanos requieren un gobierno con civilidad política y no de confrontaciones estériles, Así gobernará.

Como le está sucediendo en sus recorridos al salir a la calle es reconocido por ciudadanos que lo identifican como buen xalapeño, le saludan, lo abrazan y le desean suerte, afirmando que en esta contienda contará mucho las propuestas que traiga los candidatos y su trayectoria de vida que han observado.

En esta jornada el aspirante a suceder el lugar de Américo Zúñiga en la Presidencia Municipal de Xalapa recibió demandas concretas para que se brinde seguridad pública a los ciudadanos y se busque la forma de crear empleos.

Montano Guzmán en diversas reuniones precisó que 64.5 % de los espacios del centro de la ciudad se destinan a los vehículos motorizados mientras que solo el 35.5% restante son para peatón, en la actualidad la gente visualiza al Centro, sobre todo en las noches, como un espacio para la operación delictiva, tales como asaltos a transeúntes, ya que prolifera la actividad nocturna de antros, no de centros de recreación cultural.

PROPUESTAS

Por lo mismo lo que está proponiendo a electores es que le permitan con su voto ganar la elección municipal para poder mejorar la seguridad pública de la ciudad y del Centro de Xalapa; conformar el corredor turístico (Integrado por el Corredor Carlos Fuentes, El Dique, Los Lagos, áreas de la UV, Parque de los Berros, Plaza Xallitic y Plaza del Carbón).

Crear espacios para estar y no sólo para transitar en el Centro de la Atenas veracruzana, a fin de que sea aprovechado para la convivencia familiar sana y dinamizar la atracción turística de este espacio, para lo cual promoverá lugares de reposo de la población, instalando bancas y árboles de sombra en la Plaza Lerdo; rescatar las antiguas casas, que pueden ser utilizadas para la cultura, como las que existen en Insurgentes.

Asimismo alentar el desarrollo de actividades culturales al aire libre, en plazas y parques del centro; así como promover la inversión en recreación, no sólo para jóvenes sino también para adultos, vinculado a la actividad cultural de la ciudad y con un enfoque hacia el desarrollo del turismo de noche.

También insistió en mejorar el transporte en el centro y hacia las colonias, promover espacios para jóvenes, apoyar a las madres solteras, crear talleres de capacitación, establecer módulos de seguridad, habilitar calles y avenidas para facilitar el transporte, y fortalecer los valores en el núcleo familiar, es importante sanear el tejido social para iniciar un entorno más sano.

Es necesario dijo, la instalación de quince mil cámaras de videovigilancia, además de regularizar terrenos en la periferia, para traerles los recursos federales que en este momento no se puede por carecer de documentación legal.

Recordó que a él le tocó crear el sistema de emergencias 066 que en ese tiempo llamó en ese tiempo la atención del Presidente Fox, quien la impulsó en otros estados.

Finalmente pidió a la ciudadanía escuchar y analizar sus propuestas, que no se tratan de simples puntadas sino de un plan de trabajo ya avanzado con cabildeo y compromisos de inversión privada y pública. Para formalizar sus propuestas está presentando documentos que se firmarán ante notario público.

Más tarde comió con trabajadores sindicalizados y siguió su caminata para tratar directamente con los ciudadanos, explicarles sus propósitos, incluso ofrecer perdón por las tropelías de malos priístas, recordarles que también ha habido buenos gobernantes emanados de ese partido, así como reconocer igualmente a los buenos servidores públicos, entre ellos a los que el Partido Verde ha apoyado a alcanzar cargos de verdadero servicio social.