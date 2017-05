Renuncia a su partido político

COMIENZA LA DESBANDADA DE MILITANTES

En próximos días se continuarán más tomado el mismo rumbo

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.-Al no verse favorecido con la candidatura a la Presidencia municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, el ex aspirante Luis Moncada presentó su renuncia a este instituto político, pues se sumará al proyecto que abandera Juan Antonio Aguilar Mancha, candidato de la alianza PAN – PRD a la presidencia de Tuxpan.

En rueda de prensa, Luis Moncada, quien aparece en la planilla de MORENA como regidor quinto, dijo sentirse decepcionado de un partido que promueve la honestidad, pero ellos no la practican, quedando demostrado en el proceso de selección de candidato, el cual aseguran fue impuesto por el comité nacional.

“En su momento presenté mi renuncia al partido y a la regiduría y esta no me fue aceptada, espero que ahora con estas declaraciones se me acepte, pues estoy decepcionado del partido, por ello decidí junto con mis 73 comités unirme a la campaña de Toño Mancha”.

Resaltó que en próximos días se continuarán las desbandadas de militantes, quienes se sumarán a otros proyectos, pues MORENA no se rige bajo los principios que tanto promueve, pues mienten y no son honestos.