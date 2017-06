Tendencia de votación favorece a candidato de Morena, en Coatzacoalcos

Están desatado una guerra sucia, en donde le dan dinero a una candidata de Morena de Las Choapas, Veracruz y le dicen, pero es para Andrés Manuel, éste es su moche para Andrés Manuel, se lo das a Andrés Manuel. Yo no soy corrupto, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”.

Andrés Manuel López Obrador

Dirigente Nacional de MORENA