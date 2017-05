QUE SE VALLA EL FISCAL GENERAL

Por: Gabino Escamilla

Poza Rica, Ver.- Esta tarde el colectivo familiares en búsqueda de desaparecidos María Herrera Poza Rica, se manifestaron y manifestaron su profunda indignación con las declaraciones vertidas por el Fiscal General del Estado de Veracruz y a propuesta del propio fiscal venimos a buscar el cráneo , entregados a la propia fiscalía el pasado 1 de Marzo del 2017.

Donde la primera brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, marco un precedente para los familiares de las miles de personas desaparecidas en Vera cruz.

En sus declaraciones vertidas los familiares ahí presentes, señalaron que el pasado 1 de Marzo, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda e integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, A.C. acudieron al predio denominado como la Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlan, donde la Fiscalía General del Estado, había realizado labores previas de búsqueda y excavaciones.

Los grupos de familiares, encontraron más restos óseos, incluyendo un cráneo humano, en ese entonces la diligencia estuvo coordinada por la licenciada Martha Lidia Pérez y el Fiscal Mariano Villegas, fiscal especializado en asuntos de desaparecidos en la regional y observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Por lo anterior nos hace manifestar nuestro rotundo rechazo a las declaraciones del Fiscal General Jorge Winkler Ortiz, quien manifiesta que la fiscalía siempre dijo la verdad, hubo un dato que nos arrojó que posiblemente había restos humanos y conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se le pidió a una juez de control, que les permitiera hacer una incursión y trabajos de exhumación y se llevó a cabo los trabajos a través de la policía científica que tiene la propia fiscalía, se recorrió todo el predio y se encontraron los restos de personas en tres fosas”.

“Una vez más, las familias de personas desaparecidas nos enfrentamos a las declaraciones irresponsables e ilegales, tendenciosas de un fiscal general, que ha mostrado mula sensibilidad y un pésimo manejo de un tema tan delicado como La desaparición de personas”.

“De nuevo se pone en entredicho el trabajo de las familias de personas desaparecidas acusándolas prácticamente de sembrar pruebas, acudimos hoy a la fiscalía a demostrar con pruebas que decimos la verdad, las familias tratamos con seriedad los asuntos de nuestros desaparecidos, no en una boleada de zapatos”.

“ En sus declaraciones exigen al fiscal general, que rectifique sus dichos además que ofrezca una disculpa por la manera tan irresponsable de conducirse en el tema de las desapariciones, ya que como es del conocimiento de la sociedad, el manejo de la información por parte de la Fiscalía General, ha sido objeto de ocultamiento y en el caso más lamentable se han aportado datos que comprometen con la secrecía de la información, como lo fue el dato de la posible localización de personas especificas en las inhumaciones localizadas en la localidad de El Arbolito, municipio de Alvarado, información que carecía de sustento dentro de las carpetas de investigación”.

“Exigimos un trato digno por parte del fiscal general Jorge Winkler Ortiz, para que deje de señalar a las familias de personas desaparecidas, quienes lo único que hacemos es buscar, cosa que el estado no ha garantizado desde los procedimientos”.

Señalaron que su trato a resultado revictimizante para quienes sufrimos un dolor a causa de la ausencia de nuestro familiares desaparecidos aunado a la frustración u desgaste que provoca que no haya respuesta por parte de la instituciones de la investigación, búsqueda y localización de nuestras hijas e hijos, donde las familias hemos llegado a tal grado de3 buscar a personas ya sin vida”.

Así mismo exigieron al fiscal general, que “permita nuevamente la participación como observadores a las familias, ya que de los hallazgos que reporta la propia fiscalía corresponden solamente a una fracción del predio y rancho La Gallera, siendo que aún existe un área amplia en la cual buscar y así lo hemos señalado las familias desde el año 2011 donde tenemos conocimiento que grupos delincuenciales utilizaban ese rancho para actividades ilícitas”.