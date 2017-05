Pésima la infraestructura educativa

LIBRE BAJO FIANZA FLAVINO RIOS

EL MUNDO / STAFF

Tras depositar una fianza de 5 millones de pesos, finalmente dejaron libre al ex gobernador Flavino Río Alvarado, en los arcos, los reporteros preguntaron al Magistrado Édel Álvarez Peña por el ex mandatario que estaba en prisión.

Les confirmó, que el fin de semana quedo libre pagó su fianza de cinco millones de pesos, entregó el pasaporte, se le pidió no dejar el Distrito Judicial de Xalapa.

En criterio del Juez en el cambio de la medida cautelar al ex gobernador de Veracruz, obedece al reporte médico, por un estado de salud, que era preocupante.