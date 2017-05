Llama alcalde a actores políticos hacer campaña de propuestas

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Al iniciar este día las campañas políticas rumbo a la jornada electoral del 04 de junio, el munícipe porte Raul Ruiz Diaz, hace un llamado a los candidatos que contenderán por este cargo de elección popular hacer una campaña de propuestas y no de desacreditaciones.

“No funciona tirarle a los demás, lo que funciona es hablar de los buenos proyectos que tienen para el municipio, para el progreso de Tuxpan”.

No se debe hablar de lo que se hizo o lo que hace mal desde su punto de vista, no hablar mal de los demás, pues el ciudadano ya sabe quien es quien, por ello las campañas de desprestigio ya no funcionan.