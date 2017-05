Nada que celebrar y mucho que reclamar en el día del trabajo

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.-A varios años de distancia de la rebelión de los trabajadores por las condiciones de trabajo y las arduas jornadas a las que era obligados a laborar, en los tiempos actuales la lucha pareciera que fue en vano, dadas las condiciones que se trabaja actualmente y más aún cuando sus derechos laborales siguen siendo pisoteados.

Muestra de ello es que no todos los sindicatos, de los cuales se tiene representatividad en el municipio, desfilarán el próximo 01 de mayo, siendo el Sindicato de Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana SUTERM sección 55, uno de ello, pues aseguran que no hay nada que celebrar ese dia, pues las conquistas laborales que lograron por varios años hoy no son respetadas.