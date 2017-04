Britney Spears ignora a Shakira y los fans reaccionan

Los fans de Shakira no están muy felices con Britney Spears, pues para celebrar el Flash Back Friday, la cantante de “Oops…I Did It Again” subió a su cuenta de Instagram una portada del 2002 de la revista “Rolling Stone”, en la que compartió foto junto a Shakira y Mary J. Blige. Debajo de la imagen, Britney escribió: “Cuando @therealmaryjbigle y yo estuvimos en la tapa de Rolling Stone. Felicitaciones por tu nuevo álbum!!!”. Inmediatamente muchos seguidores de Britney la acusaron de olvidar intencionadamente a la colombiana. Britney no hizo ningún caso a los comentarios de los fans de la colombiana y a los pocos minutos subió una nueva foto como si nada. Mientras tanto, los fans de Shakira siguen haciendo fila para quejarse del “olvido”.