Lo mandan a volar, le adelantaron el adiós a Ricardo Peláez

Ciudad de México.- Dijo que sería a final de torneo y como campeón, pero no será posible. La cúpula directiva del América, en específico el consejo de futbol de Grupo Televisa, decidió adelantar el adiós de Ricardo Peláez y desde este viernes dejó de ser el presidente deportivo de las Águilas.

El hecho de que Peláez Linares anunciara su adiós a media semana, justo previo a dos partidos cruciales para el América, no cayó nada bien entre Emilio Azcárraga y Yon de Luisa, motivo por el que este viernes De Luisa salió a dar una conferencia en las instalaciones de Coapa, para hacer la salida oficial, salida la cual dijo el directivo fue por decisión de Peláez Linares.

“Estoy aquí tras declaraciones públicas del señor Peláez, quien anunció su salida del cargo de presidente deportivo y para mi sorpresa, me notificó que sería efectiva a partir del día de hoy. Con ello, el señor José Romano queda como único responsable del equipo”, expresó el vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivo

En una corta rueda de prensa, el directivo de Televisa aseveró que en América a nadie se le tiene por obligación, agradeciendo los poco más de cinco años que Ricardo estuvo al frente del proyecto, en el cual ganaron dos títulos de Liga y dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es una decisión personal, tendrá sus motivos, los querremos entender y aquí somos muy respetuosos, aquí en esta institución está quien quiere estar, aquí no mantenemos a nadie por obligación y estamos agradecidos por todo el tiempo que le dedicó, todo el entusiasmo y todo lo que este gran grupo de trabajo consiguió en los años que estuvo”, agregó.

Finalmente, Yon de Luisa dio a conocer que a partir de hoy, y hasta que termine la actual temporada, José Romano, presidente operativo de las Águilas, será el único que se encargue de tomar las decisiones a nivel directiva.

“Con la salida el señor José Romano queda como único responsable de las decisiones a nivel directivo”, concluyó.