En aumento los incendios de pastizal

Por: Manuel Leal

Poza Rica, Ver.- Debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días personal de Protección Civil ha dado a conocer que los incendios forestales se han incrementado a otros años anteriores, dando a conocer que en esta semana se han atendido por lo menos diez incendios de pastizal.

Uno de los incendios es el que se registró el mediodía de este miércoles entre los límites de Veracruz y el estado de Puebla tramo carretero Lindero – Venustiano Carranza, donde se quemaron por lo menos diez hectáreas de puro pastizal participando para apagarlo bomberos de Pemex, de esta ciudad y socorristas de Cruz Ámbar, quienes estuvieron brindando los primeros auxilios a los bomberos que sufrían descompensación, por inhalar humo.

Otros incendios se han registrado en el municipio de Coatzintla, justo a un costado del panteón de la santísima trinidad y a un costado del Boulevard Bicentenario, uno más en la brecha de Casas Geo, así mismo en esta ciudad en la colonia Las Gaviotas, Mollejón y Arroyo del Maíz, donde los resultados son solamente daños materiales, sin resultar personas intoxicadas ni lesionadas.

Las recomendaciones que hacen las autoridades hacía la población es de que no arrojen colillas de cigarros a orillas de la carretera ya que esto hace arda el pasto seco que se encuentra bajo el verde, así como también no prender fogatas y así evitar un incendio forestal en donde ocasiones no es posible apagarlo en minutos o en horas, agradeciendo la atención de la ciudadanía si llega a ver un incendio lo reporte al número de emergencias 911.