La reacción de este hombre a la infidelidad de su novia lo volvió viral

EL MUNDO/STAFF

Descubrir una infidelidad puede desatar eventos violentos, peleas, gritos y hasta golpes, pero un hombre en Facebook demostró que se puede hacer todo lo contrario y sacar una risa de esta situación.

Duston Holloway regresó a su casa una noche, abrió la puerta de su habitación y encontró a su novia que dormía a lado de otro hombre, que también estaba completamente inconsciente.

Muchos en ese momento hubieran reaccionado con violencia, pero Holloway se limitó a sacar su celular y tomarse selfies con la pareja que dormía pacíficamente.

Holloway relató lo sucedido en Facebook, donde compartió cuatro imágenes con el mensaje: ‘Cuando llegas a casa y encuentras a otro hombre en la cama con la mujer que amas. Buenos hombres merecen buenas mujeres’.

Las fotografías se volvieron virales y el hombre compartió el resto de la historia, donde relató que intentó despertar a su ahora ex novia para preguntarle si debía dormir en otro lado o qué les preparaba de desayuno. La mujer no despertó ni contestó la pregunta, ya que estaba muy borracha.

Holloway recibió muchas muestras de apoyo en redes sociales y aunque en su perfil de Facebook ahora aparece como ‘soltero’, prometió que no dejaría de sonreír.