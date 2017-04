El PAN no pudo concretar registro

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- El Partido Nueva Alianza no tendrá candidato en la presente contienda electoral para contender por la alcaldía papanteca, ya que el registro de su aspirante no pudo concretarse, por lo que no aparecerá en las boletas.

Se tenía previsto realizar el registro del candidato del PANAL para la alcaldía de Papantla, cuyo aspirante era Víctor Matías Hernández, para la tarde o noche del martes 25 de abril, fecha en que se vencía el plazo para tal efecto.