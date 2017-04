Capacitación a niños con discapacidad

IMPULSA DIF MUNICIPAL

La destreza de cada uno de estos menores es impulsada

EL MUNDO/STAFF

Álamo, Ver.- Se llama Rosita, es una niña simpática y talentosa para hilar guantes y bufandas, acude al Centro de Educación Múltiple de Educación Especial (CAM) que se encuentra ubicado en Estero del Ídolo y su destreza para el tejido a mano es impulsada por el DIF Municipal.

“Ya tejí estas bufandas, Lupita para que me hagas el favor de venderlas entre tus amigas” le dice la niña a la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia, quien le pregunta sobre el precio que deberá venderlas y Rosita le contesta que 50 pesos cada una.

La presidenta del DIF Municipal recordó cuando Rosita inició con la elaboración de bufandas y que hoy le ayudan a cubrir parte de sus gastos familiares.

“Rosita es una niña muy amorosa y talentosa, en una ocasión en que yo me encontraba de visita en el CAM, me comentaron que sería su cumpleaños, por lo que yo le dije que le llevaría un regalo y ella me respondió que le regalara hilos para tejer porque quería hacer unas cosas para vender.

“Le llevé los hilos y tras unos días me trajo las primeras 5 bufandas, las cuales ella hace y vende para apoyarse económicamente, sin duda es un gran ejemplo para todos y un motivo de orgullo para toda la familia DIF que día a día promueve la autosuficiencia de distintas maneras”, expuso Miriam Guadalupe Serna Barajas.

Destacó que el Gobierno Municipal encabezado por Ricardo Serna imparte talleres de capacitación en el CAM de Estero del Ídolo, en el cual los niños están aprendiendo a elaborar dulces artesanales para poder comercializarlos y obtener ingresos cuando salgan de la escuela.

Agregó que estas capacitaciones son resultado de la extraordinaria relación que existe con las autoridades escolares de dicha institución, la cual cuenta con todo el respaldo del Gobierno Municipal, además de que las clases son solo la primera etapa de un proyecto de inclusión social para promover la autosuficiencia de cada alumno e insertarlo en la actividad económica del municipio.