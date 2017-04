Ya hay candidata en el PRI

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, reza el dicho popular, y así fue con el esperado registro de Alma Jeanny Arroyo Ruiz, como candidata a la alcaldía papanteca, abanderada por el Partido Revolucionario Institucional.

Dicho acto se realizó en la ciudad de Xalapa este martes antes del medio día, lo anterior con fundamento en los documentos básicos que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz.