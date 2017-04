La decisión aún está en el aire

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- Alma Jeanny Arroyo Ruiz, presidenta de la Asociación Civil Con Toda el Alma, y ex Diputada Federal por el Distrito del Totonacapan, declaró en entrevista que será respetuosa de la decisión que tome su partido, el PRI, con respecto a dos puntos principalmente, la designación de candidato a la alcaldía de Papantla, y en cuanto al tema de si habrá alianza o no, con el Verde Ecologista de México para contender en las próximas elecciones municipales.

Arroyo Ruiz, declaró, “nunca he dicho que no, tampoco estoy casada con la idea, se que hay una posibilidad, pero no puedo decir que existe algo, voy a respetar el proceso de selección que hace el partido”.