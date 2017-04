Nombran a Fiscales Regionales en Córdoba y Tuxpan

Xalapa, Ver.- El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz nombró a dos mujeres con reconocida trayectoria dentro de la abogacía, que ocuparán las Fiscalías Regionales de la zona Córdoba y Tantoyuca, respectivamente.

En la zona Norte – Tuxpan, fue designada la Licenciada en Derecho, Carmen Vives Noceda, quien cuenta con una trayectoria de 23 años como representante social del fuero común, en instancias de procuración de justicia.

Vives Noceda se ha desempeñado como agente del ministerio Público Municipal, investigador, Regional, adscrito a Juzgados primero, segundo y cuarto de primera instancia, en las plazas de Moloacán, Mecayapan, Acayucan y Tres Valles; asimismo, fungió como la primera Fiscal en Litigación a partir de la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial, en los distritos judiciales de Xalapa y Córdoba; fue Fiscal Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos y su anterior encargo fue como Fiscal de Distrito con sede en Veracruz.

Como Fiscal Regional de la zona centro – Córdoba, fue nombrada la Maestra en Criminología y Derecho Procesal Penal, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien en su oportunidad tuvo bajo su responsabilidad el primer juicio oral por el delito de pederastia, ocurrido en el año 2014, en el distrito Xalapa, el cual llevó a buen término.

En su acervo cuenta con una Maestría avalada por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, cuatro diplomados en Mecanismo de aplicación del Derecho Procesal Penal, Nuevo Código Penal de Procedimientos Penales y Juicios Orales, respectivamente: así como un taller en sistema penal colombiano, cursado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Asimismo, ha tomado cursos en materia de Traumatología Forense, Perfil del Homicida y el Delincuente Sexual; Derecho de las víctimas de violación Sexual, Prevención de Transmisiones de ITS/VIH, Embarazo de procedimiento de interrupción legal y Estrategia de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de Delincuencia Organizada, entre otros.

Ha fungido como servidora pública en la agencia del ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia con sede en Martínez de la Torre, Xalapa, Tantoyuca; agente del Ministerio Público en litigación en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Xalapa; Fiscal Décimo Octavo en la UIPJ radicada en Xalapa; Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de la zona norte Tuxpan y Fiscal de Distrito de la UIPJ con sede en Poza Rica.

Al tomarles la protesta de Ley, Winckler Ortiz expresó que la Fiscalía requiere de gente activa, preparada, capaz y sensible “los conmino a que aporten lo mejor de su experiencia, que inviertan su energía en optimizar la atención hacia los agraviados, recuerden que todos los asuntos que atienden son igual de importantes y que la gente que no es honesta no tiene cabida en esta noble institución”.