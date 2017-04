Robot podrá construir una casa en dos días en 2019

Madrid, España.- Fastbrick Robotics, una empresa australiana de robótica, está desarrollando Hadrian X, un enorme robot albañil capaz de colocar ladrillos tan rápido como para acabar una casa en apenas dos días. La compañía ha anunciado que el robot estará en el mercado en el año 2019 y que su precio será de 2 millones de dólares, según Business Insider.

Hadrian X consta de un brazo mecánico de 30 metros de longitud que se integra en un camión que le sirve también de transporte. Además de levantar materiales, este robot es capaz de, con una mínima interacción humana, colocar un total de mil ladrillos en sólo una hora, es decir, la cantidad de trabajo de dos albañiles durante una jornada de trabajo entera.

Fastbrick, que aún se encuentra desarrollando el primer prototipo de Hadrian X, asegura que tendrá un modelo operativo del robot durante este año 2017. Tras las pruebas de estos primeros modelos, el lanzamiento comercial del robot no se producirá hasta el año 2019.

El precio de que podría alcanzar este robot albañil cuando llegue al mercado será de 2 millones de dólares y estará especialmente destinado para acelerar plazos y ahorrar costes de mano de obra a las grandes empresas del sector de la construcción.

Hadrian X no es el primer modelo de robot albañil desarrollado por Fastbrick Robotics, que antes presentó a su predecesor Hadrian 105, un robot más pequeño y menos eficiente que no se llegó a comercializar y que se utilizó para desarrollar a su sucesor.