OPLE fomenta el valor del respeto

En escuelas primarias y secundarias de la capital

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- A través del “Lunes Cívico” la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, presidida por la consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, fomentó valores democráticos en escuelas primarias y secundarias de esta Ciudad Capital.

Esta mañana y de manera simultánea en distintos planteles educativos de la ciudad, se realizó la ceremonia de Honores a la Bandera en presencia de personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) quienes compartieron con estudiantes, padres de familia y autoridades escolares un mensaje que resaltó la importancia del respeto entre la comunidad estudiantil.

Los oradores del OPLE invitaron a niñas y niños a que incentiven a sus padres a participar en los procesos electorales que organizan las autoridades electorales en Veracruz, en especial de la próxima jornada comicial del 4 de junio donde se renovarán ediles en los 212 Ayuntamientos.

Asimismo, se hizo un llamado a los estudiantes para ser promotores de los valores democráticos que mejoran la convivencia entre ciudadanos como el respeto, el cual, es un valor cívico que permite crear un ambiente de confianza y generar una sociedad más empática.

Durante el mensaje, se explicó que el respeto es un valor cívico que juega un papel muy importante en el OPLE Veracruz pues a través de éste se escuchan las voces de los integrantes del Consejo General y de los Partidos Políticos, ya que es la base para el buen entendimiento.

Finalmente, la niñez escuchó que la convivencia pública debe basarse en el respeto de las ideas, creencias, preferencias, expresiones y puntos de vista.

Al finalizar, los representantes del OPLE Veracruz que participaron en esta actividad entregaron reconocimientos a los directivos de las distintas instituciones escolares que colaboraron en el Lunes Cívico.

Las escuelas que participaron en esta actividad fueron las siguientes: Secundaria Insurgentes, Escuela Secundaria General Número 2 “Julio Zárate”, Escuela Secundaria Número 3 “Antolín Torres”, Escuela Secundaria Particular “Las Américas Xalapa”, Escuela Secundaria Particular Simón Bolívar, Escuela Secundaria Particular Centro Escolar Acueducto, Escuela Secundaria “Instituto Simón Particular”, Escuela Secundaria Comunidad Educativa Salamanca, Escuela Primaria Josefina Murillo, Escuela Primaria Liceo de Xallapan, Escuela Primaria Amalia Pabello Acosta, Centro Educativo Makarenco y Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.