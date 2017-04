SEDARPA POR CAER EN SUBEJERCICIO

Por: Livia Díaz

Xalapa, Ver.- Secretaría de Estado por caer en subejercicio de recursos.

Actualmente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) sin hacer proyectos.

Tal dijo Moisés Reyes Fausto presidente en la Central Campesina Cardenista (CCC).

El año sigue corriendo y no se ha ejercitado recurso.

A este paso se sumará a la veda electoral, para llegar a la mitad del año sin que despunte la agricultura en Veracruz.

“Estamos en el mes de abril y no se ha operado un solo peso del presupuesto 2017.

El entrevistado teme que la veda electoral prolongue la espera.

Contó el mes de abril, mayo y junio en los que no se va a poder trabajar con ningún programa, con ninguna institución, y entonces, cuando venga a ser la elección, lo más seguro es que ya no va a haber recurso.