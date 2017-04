Adiós, Undertaker

Orlando, Florida.- WrestleMania 33 será inolvidable para los amantes de la lucha libre porque esta noche terminó la carrera de quien muchos consideran el más grande en la historia de WWE: The Undertaker.

El adiós llegó después de 33 años de carrera que terminaron tras la segunda derrota en WrestleMania para esta leyenda, en esta ocasión de manos de Roman Reigns.

Hace tres años, The Phenom perdió su racha invicta en La Vitrina de los Inmortales ante Brock Lesnar, quedando en aquel momento en 21-1. Desde ese momento todo eran rumores sobre el retiro del Taker, pero soportó dos años más, hasta este 2 de abril del 2017.

En el evento estelar en Orlando, Florida, El Enterrador fue derrotado contra Roman Reigns y eso significó el final.

El veterano se lanzó contra su rival a toda prisa, sacándole del ring y gritándole “Este aún es mi patio”; por instanteshabía reacción de Roman, pero el Hombre Muerto lo impedía con sonoros golpes al rostro de su oponente.

Undertaker mostró gran poderío en gran parte del duelo, pese a recibir varios golpes también evitó otros, incluso aplicó un Chokeslam contra la mesa de comentaristas, pero Reigns no se quedó con las manos atadas e incluso lanzó un Spear que culminó en otra de las mesas.

Con el anuncio de que era una lucha sin descalificación, Taker empleó una silla y tras reponerse de un Superman Punch, aplicó una Garra Infernal y luego un Tombstone Piledriver, pero Reigns impidió el conteo.

El líder del Imperio Romano se salvó de un segundo Tombstone e intentó copiar el movimiento pero falló, conectó un Superman Punch y un Spear, pero antes del conteo fue apersado por las Gates of Hell, aunque logró escapar tocando las cuerdas.