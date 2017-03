Postura del IVD es de transparencia en becas deportivas

Boca del Río, Veracruz.- La directora del Instituto Veracruzano del Deporte, licenciada María de los Ángeles Ortiz Hernández emitió su postura sobre los becados fallecidos en la anterior administración, por lo que aseguró que durante la transición su equipo de trabajo entregó las pruebas pertinentes y que son las instancias legales las que se encargarán del proceso para las respectivas sanciones.

En conferencia de prensa efectuada en la Sala de Juntas del IVD, Ortiz Hernández aseguró que las pruebas encontradas se entregaron dentro del plazo de la legalidad y se entregaron al grupo de auditores de la Contraloría del Estado.

“De las que hablan en este momento sí estaban dentro de ese paquete que se encontró dentro de los focos rojos y las fuimos entregando a la instancia correspondiente. Confiamos plenamente en la ley y en las instancias a las que se les entregó y que serán quienes se encarguen de que se cumpla y paguen los responsables”, precisó.

La rectora del deporte estatal afirmó que las firmas de esos cobros de becas las tienen que investigar la instancia legal correspondiente, “es lo que todo mundo queremos saber, quien firmaba, quien las cobraba, a donde iban a parar las becas”.

Ortiz Hernández dejó en claro que está enfocada en el desarrollo actual del deporte en Veracruz, “hacer las cosas apegada a la legalidad, aplicar las cosas como se tienen que aplicar, estamos trabajando muy fuerte. Me tocó en la transición señalar los focos rojos que había”.

“ Tratar de señalar cada cosa que se encontró, entregarla al equipo d auditores, contralores y confiar como directora que se haga todo lo que tenga que hacerse para que se aplique la ley, no digo solo con los ex directores si no con quien se tenga que aplicar”, indicó.

Fue clara en señalar que lo que se ha hecho en otras gestiones sea bien o para mal, “será la ley quien sancione y yo confío en la ley, eso no me corresponde a mí. Fueron más de 100 observaciones pero de las fuertes 38 anomalías”, indicó.

Enfatizó que en esta gestión o se puede volver a repetir, “todavía estamos nosotros en un proceso de buscar esa línea de llamar a todos los atletas y la parte administrativa tiene la indicación de hablar a cada una de las personas que tiene becas y las vengan a cobrar. Investigamos porque existen becas que no vienen a cobrar los deportistas, investigamos cada celular para saber eso”.

Ortiz Hernández dijo que está enfocada en hacer cosas buenas para el deporte, “que crezca para Veracruz, que se fortalezca, acabamos de terminar la fase estatal y en eso estoy enfocada, que cada peso se aplique como se tenga que aplicar, hoy estamos dándole un giro y otra cara al deporte de Veracruz”, indicó.

“Todo el que está observando el proceso de Olimpiada se está dando cuenta de que se está viviendo de otra manera, hay más filtros, todo mundo está haciendo tratado de otra manera, se está dando otra cara al deporte como lo quiere el Gobernador,. Hay mayor comodidad y alimentación para los atletas, ese es el enfoque de esta administración y en eso me estoy enfocando”, precisó.

Asimismo, informó que también su administración investiga el porqué aun hay un 30% aproximadamente de atletas que pese a que ya está el recurso para el pago de sus becas, aun no se han presentado a cobrarlas, por lo que su equipo de trabajo abrió una investigación para descubrir el motivo de esta ausencia.