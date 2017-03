Diputado explica evento

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- En comunicado de la LXIV Legislatura este lunes se informó que, Las Casas de Enlace del diputado Sergio Hernández Hernández, son el vínculo que tiene la sociedad para participar en la agenda política y es la muestra que pueden lograrse grandes cosas cuando varios

actores se suman a estas causas a través de aportaciones y colaboraciones.

La falta de recursos, no debe traducirse en la falta de creatividad para hacer que las cosas sucedan. Por ello debe destacarse que el evento del pasado domingo 26 de marzo en el velódromo de Xalapa, en el que se celebró a las 156 casas de enlace, en ningún momento representó erogar recursos públicos para tal fin.

A diferencia del pasado, al evento las personas llegaron por sus propios medios y

se evitó el dispendio en bebidas y comida. Los grupos musicales que amenizaron este evento fueron resultado de una gestión ante diversos actores empresariales

de la sociedad que respaldaron esta causa; por lo que no representó mayores gastos para los organizadores.

Las casas de enlace son un proyecto no de hoy, sino que nació en los primeros

meses de 2016, que se consolidó el pasado 5 de junio, cuando la sociedad

veracruzana optó por un cambio a través del Partido Acción Nacional (PAN) y que

iniciaron sus funciones formalmente a partir del 5 de noviembre, fecha en que

Sergio Hernández Hernández rindió protesta como diputado a la LXIV Legislatura.

La atención a las demandas ciudadanas debe darse no solo en la campaña, sino

cuando ya se está en el cargo público; para lograrlo es necesaria la participación

igualitaria de sociedad-gobierno, porque es la única manera de obtener un

verdadero cambio.

Las Casas de Enlace del diputado Sergio Hernández Hernández son espacios

prestados por los mismos ciudadanos para llevar a cabo las diversas actividades, sin que esto signifique una erogación por concepto de renta.

En estos espacios nueve maestras atienden a cinco mil alumnas que acuden para aprender los cursos de gelatina artística, tecnología doméstica, belleza, huertos

urbanos, pintura textil, bordado y tejido, pasta francesa, hoja de maíz y

manualidades.

Al mes se realizan 624 horas de clase y los insumos y honorarios de los

capacitadores, son cubiertos con recursos propios del diputado en colaboración DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

LXIV LEGISLATURA DE VERACRUZ con el Regidor Martín Espinoza Roldán, quienes crearon e impulsan este proyecto para beneficiar a la sociedad xalapeña.

El derroche de recursos públicos son prácticas del pasado, hoy en día la

participación social y la transparencia hacen que eventos como el del pasado 26 de marzo en el velódromo sean ejemplo de que con unidad, creativad y

organización pueden lograrse grandes cosas.