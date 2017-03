38 años del Mural a la Cultura Totonaca

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- A 38 años de distancia de haberse construido el Mural a la Cultura Totonaca, su realizador reveló que ésta magna obra, símbolo de Papantla, estuvo a punto de no ser llevada a cabo, pues cuando presentó el proyecto, recibió la negativa del Gobierno Municipal de aquel entonces. En entrevista, el maestro muralista y escultor papanteco, Teodoro Cano García, recordó, “yo hice el proyecto del mural, se lo presenté al Presidente Municipal de ése entonces, en 1979”.

A lo que detalló, “la primera respuesta fue de rechazo cuando le di el costo, se le hizo caro el precio, yo me salí y me alcanzó metros más adelante quien fuera su secretario, del ayuntamiento, me detuvo para decirme que me prometía que convencería al alcalde”.