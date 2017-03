Contará AMLO los días en que Yunes resolverá el problema de inseguridad en Veracruz

Yunes más preocupado por las campañas que por trabajar por Veracruz; Cuitláhuac

5 millones por Diputado del PAN-PRI-PRD para aprobar “reestruturación”: Cuitláhuac

Son lo mismo Enrique Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Yunes Linares.

Mundo/Staff

Con un total de 12 municipios, Andrés Manuel López Obrador; finaliza la gira donde presentó su conferencia colectiva “Situación Socioeconómica y Política de México”, en la zona centro del Estado; con la finalidad de informar y motivar a los veracruzanos. El líder nacional se hizo acompañar por los diputados federales Cuitláhuac García Jiménez y Rocío Nahle.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que contará los días, porque Miguel Ángel Yunes Linares dijo en campaña que iba a resolver en seis meses el problema de inseguridad y violencia en Veracruz, ya lleva cuatro meses ¿y ya se resolvió el problema?

Indicó que no se atienden las causas de la inseguridad, porque hay una especie de enajenación, piensan que van a resolver el problema de la inseguridad nada más con medidas coercitivas, como si la violencia se pudiera enfrentar con la violencia.

En diez, explicó, que ha aplicado esa estrategia se registraron 210 mil asesinatos, un millón de víctimas de la violencia desde que Felipe Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero con esa estrategia, Peña le siguió y no se resuelve nada.

Planteó que se tiene que hacer atender las causas, en los pueblos de Veracruz se tiene que ir, casa a casa, para incorporar a los jóvenes al trabajo y el estudio. La inseguridad y la violencia se debe a que no hay trabajo, se abandonó a los jóvenes y ahora se pagan las consecuencias.

Manifestó que se hacen huajes, porque con las medidas coercitivas no se resuelven los problemas sociales, porque tiene que haber crecimiento, empleo y bienestar, no ha cambiado nada en Veracruz, sigue la misma corrupción.

Señaló que no hay que tener ningún compromiso, si ya votaron por ellos y no cumplieron, pues ya se tiene que unir el pueblo para que haya un cambio verdadero.

López Obrador expresó que para que no haya duda que hay un acuerdo y son lo mismo Enrique Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Yunes Linares, hace unos días por influencia de Yunes se postuló al contralor de Javier Duarte como candidato del PAN a presidente municipal de Pánuco.

Denunció que los ciudadanos no lo saben, porque Yunes, como antes Duarte Fidel Herrera, controla los medios de comunicación, es increíble como tienen apergollados a los periódicos, estaciones de radio y canales de televisión y para prueba es que la mayoría de los asistentes a la asamblea informativa en Rafael Delgado.

Dijo que como MORENA denunció la postulación del contralor de Duarte, lo quitaron, pero Yunes dejó a su hijo como candidato a la presidencia municipal de Veracruz, y eso puede pasar en las alcaldías veracruzanas, pero no se había visto que un gobernador dejará como candidato a su hijo como sucedió en Veracruz.

Sostuvo que Miguel Ángel Yunes dijo que no iba a aumentar la deuda en Veracruz, pero fue un engaño, porque en cuatro meses de su gobierno aumentó 11 mil millones de pesos la deuda del estado.

En entrevista y sobre las declaraciones del padre Alejandro Solalinde en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador manifestó que el padre Solalinde tiene razón que Yunes es corrupto y tiene razón, porque Yunes engañó al pueblo de Veracruz, quien dijo que iba a resolver el problema de la inseguridad en 6 meses y ya van cuatro de su mandato.

Al preguntar los reporteros que en el clima de inseguridad en Veracruz, una acción serían las autodefensas, el presidente del CEN de MORENA respondió que hay que darle trabajo a las personas y atender a los jóvenes que esa es la estrategia de MORENA.

Por su parte, García Jiménez declaro que el gobierno no ha querido trabajar para erradicar con la violencia y que se ha ocupado más por obtener dinero para la próxima jornada electoral, “En estas zonas ha reinado mucho la inseguridad porque los gobiernos corruptos no han querido resolver el problema de fondo, porque todo esto se resuelve dando empleo, fomentando la educación, apoyando a los jóvenes y dando mejores condiciones de vida; de otra manera se van juntando todos estos factores que son un campo de cultivo para la inseguridad. Lo único que hacen aquellos que están gobernando en Veracruz es guardar el dinero para sus propias campañas y el resto transárselo”.

El diputado, se declaró en contra del gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues aseguro solo piensa en llenarse los bolsillos para las campañas de sus hijos sin importarle endeudar más al estado, “Hace unos meses los diputados locales del PRI y del PAN aprobaron el presupuesto, cuando las madres de los desaparecidos reclamaban que se identificaran los cadáveres de muchas fosas que se están encontrando en el estado, lo primero que dijo este fiscal irresponsable, es que no había dinero para las pruebas de ADN, en cambio ocultaron en ese presupuesto que el secretario de gobierno se guardó 470 millones de pesos para gastos operativos de su oficina y este disque gobernador del cambio que es igual de corrupto que Duarte, se guardó para sus oficinas particulares 118 millones de pesos, no hay dinero para las necesidades del pueblo, pero si hay para los funcionarios, para las campañas políticas y la compra de votos, yo los invito a que denuncien; no es posible que mientras hay madres desesperadas, llorando por no encontrar a sus hijos estos estén planeando gastar el dinero en la compra de los votos”.

Finalizó comentando que los diputados del PRI, PAN, PRD y demás recibieron 5 millones para cada uno por aprobar la deuda disfrazada de “reestructuración” que propueso Yunes Linares.

Por último, López Obrador señaló que los candidatos de MORENA son ciudadanos, mujeres y hombres honestos, y en el caso de Orizaba la gente decidió quien sería el candidato.

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez e hijo Jesús Ernesto, López Obrador pidió a los veracruzanos decir a los demás ciudadanos que eso que dan en vísperas de las elecciones “es hambre para hoy y hambre para mañana”.

Indicó que MORENA hace efectiva la igualdad de género entre hombres y mujeres, y puso de ejemplo que el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados tiene más mujeres y es el único partido que tiene como coordinadora a una mujer que es Rocío Nahle.

Por la tarde, el presidente del CEN de MORENA visitó Ixtaczoquitán y Ciudad Mendoza, Veracruz.