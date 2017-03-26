Estatal 

LISTA DE CANDIDATOS POR EL PRI PARA ALCALDÍAS

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MUNICIPIO CANDIDATO
CHINAMPA DE GOROSTIZA JUAN CARLOS MENDEZ ESTRELLA
OZULUAMA CARLOS JAVIER PEREZ MOXICA
PUEBLO VIEJO MICAELA ENRIQUEZ TORRES
TAMALIN ANDRES RAMOS REYNO
TAMPICO ALTO REBECA IDALIA SEQUERA CARBALLO
TANTIMA JULIO CESAR CARDONA ROSETTI
TEMPOAL ABEL HERMENEGILDO  DIAZ PONCE
CHALMA ACUERDO DE GENERO
CHONTLA MARIA DE LOS ANGELES APODACA MUÑOZ
CITLALTEPETL GREGORIO SANTIAGO PEREZ
NARANJOS-AMATLAN JOSE LUIS BANDA CRUZ
TANCOCO FELIPA Y GUILLERMINA CRUZ CARBALLO
TEPETZINTLA CAYETANO TENORIO APARICIO
TIHUATLAN JUAN MORALES ALMORA
TUXPAN ACUERDO DE GENERO
ALAMO TEMAPACHE BALFREN GONZALEZ MOTALVO
BENITO JUAREZ NELVA HIDALGO CAREAGA
CASTILLO DE TEAYO ACUERDO DE GENERO
CERRO AZUL HECTOR OLIVIER BARRA
HUAYACOCOTLA NORMA ADELAIDA CASTILLO SOLIS
IXHUATLAN DE MADERO ELIAS BENITEZ HERNANDEZ
TEXCATEPEC ACUERDO DE GENERO
TLACHICHILCO VICTORIA LUIS CALIXTO
ZACUALPAN RUBEN ORLANDO SOLIS AGUILAR
ZONTECOMATLAN ESTANISLAO VILLEGAS LARA
POZA RICA DE HIDALGO ACUERDO DE GENERO
CHUMATLAN YOLANDA SANCHEZ LUNA
COAHUITLAN VENANCIO GONZALEZ IBARRA
COXQUIHUI HAZARMAVETH VELAZQUEZ JIMENEZ
COYUTLA JESUS ANTONIO PICAZO GUTIERREZ
ESPINAL PAULINO ROBERTO SALINAS SALGADO
MECATLAN BONIFACIO ANTONIO SOSA
ZOZOCOLCO DE HIDALGO JOSE LUIS ZARATE TRUJILLO
MARTINEZ DE LA TORRE JORGE LUIS MENDOZA VELARDE
TLAPACOYAN ACUERDO DE GENERO
ACATLAN ROSA GARCIA ALARCON
ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS MARILDA RODRIGUEZ AGUIRRE
COLIPA ACUERDO GENERO
JILOTEPEC SERGIO FERNANDEZ LARA
MIAHUATLAN BERNABE MENDEZ JIMENEZ
NAOLINCO HECTOR GARCIA BARRADAS
NAUTLA LUCIA MELGAREJO RIVERA
TENOCHTITLAN GREGORIA GERON VAZQUEZ
TLACOLULAN ABIGAIL LANDA SANCHEZ
TONAYAN GILDARDO APODACA QUIÑONES
VEGA DE ALATORRE ACUERDO COALICION
ALTOTONGA JUAN IGNACIO VLADIMIR MORALES

GUEVARA
LAS MINAS MELQUIADES ALARCON JUAREZ
TATATILA VIRGINIA ANTONIO POLO
VILLA ALDAMA ADRIANA CERERO RAMIREZ
AYAHUALULCO FILIBERTO MORALES ROSAS
COATEPEC ACUERDO DE GENERO
COSAUTLAN DE CARVAJAL MARIA AIDA RUIZ QUIROZ
IXHUACAN DE LOS REYES JOSE LUIS VARGAS GONZALEZ
RAFAEL LUCIO ACUERDO DE GENERO
TEOCELO ULISES LOZADA MORALES
TLALNELHUAYOCAN DAVID ANGELES AGUIRRE
XICO GLORIA GALVAN ORDUÑA
ACTOPAN JOSE DE JESUS UTRERA UTRERA
APAZAPAN GREGORIO JIMENEZ HUESCA
EMILIANO ZAPATA CONRADO BAEZ ANDRADE
LA ANTIGUA FRIDA CELESTE ROSAS PERALTA
PUENTE NACIONAL FABIAN SARTORIUS DOMINGUEZ
TLALTETELA ALDEGUNDO VELA LOPEZ
URSULO GALVAN PEDRO DOMINGUEZ CASTILLO
TLALIXCOYAN BERTHA ADRIANA LAGUNES SANCHEZ
ATOYAC HERMELINDA ANGELICA HUERTA ZURITA
CAMARON DE TEJEDA ADRIANA TEJEDA ALARCON
CARRILLO PUERTO CARLOS JACOME ARZABAL
COTAXTLA ELVIRA VARGAS PEGUEROS
CUITLAHUAC CESAR CORTES BELLO
JAMAPA ACUERDO DE GENERO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO MIRIAM GARCIA PULIDO
PASO DEL MACHO ACUERDO DE GENERO
SOLEDAD DE DOBLADO MARTHA XIMENA RODRIGUEZ UTRERA
ALPATLAHUAC MARTHA RIVERA ALFARO
CALCAHUALCO ACUERDO DE GENERO
CHOCAMAN ACUERDO DE GENERO
COMAPA MARIA DEL CARMEN CANTON CRODA
COSCOMATEPEC GERARDO RUIZ BRETON
IXHUATLAN DEL CAFE MANUEL GALAN PIÑA
SOCHIAPA SERGIO JAIME RODRIGUEZ LOPEZ
TENAMPA ACUERDO DE GENERO
TEPATLAXCO JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA
TOMATLAN MARIA DEL ROCIO CABRERA MORALES
ZENTLA ADRIANA VICTORIA SANCHEZ LIMON
AMATLAN DE LOS REYES MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES
CORDOBA LUIS DIAZ BARRIGA SALGADO
YANGA RAFAEL AGUILAR MARTINEZ
ATZACAN ACUERDO DE GENERO
IXTACZOQUITLAN ACUERDO DE GENERO
ORIZABA IGOR FIDEL ROJI LOPEZ
ACULTZINGO LUIS ALFREDO CRUZ LOPEZ
AQUILA ACUERDO DE GENERO
CAMERINO Z. MENDOZA DAVID FEDERICO BARROSO POCEROS
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC IVAN VANISKOT EDGAR AGUILAR
IXHUATLANCILLO ACUERDO DE GENERO
LA PERLA MARTIN ABEL GUZMAN CORONA
MALTRATA LEOPOLDO DELFIN GOMEZ CORONA
MARIANO ESCOBEDO ACUERDO DE GENERO
RIO BLANCO ROQUE ESCOBAR FLORES
ASTACINGA HECTOR ITEHUA QUIAHUA
ATLAHUILCO FILIBERTO ROSALES VAZQUEZ
COETZALA EVA ESTHER JIMENEZ LOPEZ
LOS REYES ECLISERIO TEQUILIQUIHUA QUIAHUIXTLE
MAGDALENA JAIME ZEPAHUA YOPIHUA
MIXTLA DE ALTAMIRANO BELEN CANO FLORES
NARANJAL KARLA NANCY ABAD SOSA
RAFAEL DELGADO DULCE CLARITA MENDEZ LOPEZ
SAN ANDRES TENEJAPAN ARMANDO ALVAREZ MORALES
SOLEDAD ATZOMPA EUCARIO DE LOS SANTOS HIDALGO
TEHUIPANGO RUFINO CONTRERAS MEDRANO
TEXHUACAN ACUERDO DE GENERO
TLAQUILPAN ACUERDO DE GENERO
TLILAPAN ROBERTA FLORES OLMOS
XOXOCOTLA TOMAS CLEMENTE PEREZ
ZONGOLICA ACUERDO DE GENERO
CHACALTIANGUIS JUAN MARTINEZ TORRES
COSAMALOAPAN JOSE TOMAS CARRILLO SANCHEZ
CUICHAPA JORGE ALBERTO CASTRO GOZALEZ
IXMATLAHUACAN OLIVIA MORA CRUZ
OTATITLAN ABEL CUEVAS PALMERO
TLACOJALPAN ACUERDO DE GENERO
TRES VALLES JOSE MATEO ORTIZ RAMIREZ
TUXTILLA MIGUEL ANGEL NIETO GUILLERMO
ANGEL R. CABADA MIRIAM DEL ROCIO MENDEZ GAMBOA
JOSE AZUETA JOSE ANTONIO BELLO RAMIREZ
JUAN RODRIGUEZ CLARA ISAIAS GONZALEZ VILLEGAS
LERDO DE TEJADA FLOR MARIA DE JESUS  SOSA ZAMUDIO
SALTABARRANCA ACUERDO DE GENERO
SANTIAGO TUXTLA DONALDO ERRASQUIN BARAJAS
CATEMACO JULIA HERNANDEZ ORTIZ
CHINAMECA SANTIAGO CORTES PADUA
COSOLEACAQUE CIRILO VAZQUEZ PARISSI
MECAYAPAN ACUERDO DE GENERO
PAJAPAN ACUERDO DE GENERO
SOTEAPAN CENOVIO RAMIREZ GARCIA
TATAHUICAPAN DE JUAREZ TEOBALDO BAUTISTA MARTINEZ
ZARAGOZA ACUERDO DE GENERO
SAN JUAN EVANGELISTA ABEL VAZQUEZ FERRER
SANTIAGO SOCHIAPAN ABEL ESPINOZA OCAMPO
MINATITLAN ACUERDO DE GENERO
COATZACOALCOS CARLOS VASCONCELOS GUEVARA
AGUA DULCE AGUSTIN GONZALEZ  CORDOBA
IXHUATLAN DEL SURESTE ACUERDO DE GENERO
MOLOACAN TERESA ESTRADA MARTINEZ

 