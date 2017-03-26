LISTA DE CANDIDATOS POR EL PRI PARA ALCALDÍAS
|MUNICIPIO
|CANDIDATO
|CHINAMPA DE GOROSTIZA
|JUAN CARLOS MENDEZ ESTRELLA
|OZULUAMA
|CARLOS JAVIER PEREZ MOXICA
|PUEBLO VIEJO
|MICAELA ENRIQUEZ TORRES
|TAMALIN
|ANDRES RAMOS REYNO
|TAMPICO ALTO
|REBECA IDALIA SEQUERA CARBALLO
|TANTIMA
|JULIO CESAR CARDONA ROSETTI
|TEMPOAL
|ABEL HERMENEGILDO DIAZ PONCE
|CHALMA
|ACUERDO DE GENERO
|CHONTLA
|MARIA DE LOS ANGELES APODACA MUÑOZ
|CITLALTEPETL
|GREGORIO SANTIAGO PEREZ
|NARANJOS-AMATLAN
|JOSE LUIS BANDA CRUZ
|TANCOCO
|FELIPA Y GUILLERMINA CRUZ CARBALLO
|TEPETZINTLA
|CAYETANO TENORIO APARICIO
|TIHUATLAN
|JUAN MORALES ALMORA
|TUXPAN
|ACUERDO DE GENERO
|ALAMO TEMAPACHE
|BALFREN GONZALEZ MOTALVO
|BENITO JUAREZ
|NELVA HIDALGO CAREAGA
|CASTILLO DE TEAYO
|ACUERDO DE GENERO
|CERRO AZUL
|HECTOR OLIVIER BARRA
|HUAYACOCOTLA
|NORMA ADELAIDA CASTILLO SOLIS
|IXHUATLAN DE MADERO
|ELIAS BENITEZ HERNANDEZ
|TEXCATEPEC
|ACUERDO DE GENERO
|TLACHICHILCO
|VICTORIA LUIS CALIXTO
|ZACUALPAN
|RUBEN ORLANDO SOLIS AGUILAR
|ZONTECOMATLAN
|ESTANISLAO VILLEGAS LARA
|POZA RICA DE HIDALGO
|ACUERDO DE GENERO
|CHUMATLAN
|YOLANDA SANCHEZ LUNA
|COAHUITLAN
|VENANCIO GONZALEZ IBARRA
|COXQUIHUI
|HAZARMAVETH VELAZQUEZ JIMENEZ
|COYUTLA
|JESUS ANTONIO PICAZO GUTIERREZ
|ESPINAL
|PAULINO ROBERTO SALINAS SALGADO
|MECATLAN
|BONIFACIO ANTONIO SOSA
|ZOZOCOLCO DE HIDALGO
|JOSE LUIS ZARATE TRUJILLO
|MARTINEZ DE LA TORRE
|JORGE LUIS MENDOZA VELARDE
|TLAPACOYAN
|ACUERDO DE GENERO
|ACATLAN
|ROSA GARCIA ALARCON
|ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS
|MARILDA RODRIGUEZ AGUIRRE
|COLIPA
|ACUERDO GENERO
|JILOTEPEC
|SERGIO FERNANDEZ LARA
|MIAHUATLAN
|BERNABE MENDEZ JIMENEZ
|NAOLINCO
|HECTOR GARCIA BARRADAS
|NAUTLA
|LUCIA MELGAREJO RIVERA
|TENOCHTITLAN
|GREGORIA GERON VAZQUEZ
|TLACOLULAN
|ABIGAIL LANDA SANCHEZ
|TONAYAN
|GILDARDO APODACA QUIÑONES
|VEGA DE ALATORRE
|ACUERDO COALICION
|ALTOTONGA
|JUAN IGNACIO VLADIMIR MORALES
GUEVARA
|LAS MINAS
|MELQUIADES ALARCON JUAREZ
|TATATILA
|VIRGINIA ANTONIO POLO
|VILLA ALDAMA
|ADRIANA CERERO RAMIREZ
|AYAHUALULCO
|FILIBERTO MORALES ROSAS
|COATEPEC
|ACUERDO DE GENERO
|COSAUTLAN DE CARVAJAL
|MARIA AIDA RUIZ QUIROZ
|IXHUACAN DE LOS REYES
|JOSE LUIS VARGAS GONZALEZ
|RAFAEL LUCIO
|ACUERDO DE GENERO
|TEOCELO
|ULISES LOZADA MORALES
|TLALNELHUAYOCAN
|DAVID ANGELES AGUIRRE
|XICO
|GLORIA GALVAN ORDUÑA
|ACTOPAN
|JOSE DE JESUS UTRERA UTRERA
|APAZAPAN
|GREGORIO JIMENEZ HUESCA
|EMILIANO ZAPATA
|CONRADO BAEZ ANDRADE
|LA ANTIGUA
|FRIDA CELESTE ROSAS PERALTA
|PUENTE NACIONAL
|FABIAN SARTORIUS DOMINGUEZ
|TLALTETELA
|ALDEGUNDO VELA LOPEZ
|URSULO GALVAN
|PEDRO DOMINGUEZ CASTILLO
|TLALIXCOYAN
|BERTHA ADRIANA LAGUNES SANCHEZ
|ATOYAC
|HERMELINDA ANGELICA HUERTA ZURITA
|CAMARON DE TEJEDA
|ADRIANA TEJEDA ALARCON
|CARRILLO PUERTO
|CARLOS JACOME ARZABAL
|COTAXTLA
|ELVIRA VARGAS PEGUEROS
|CUITLAHUAC
|CESAR CORTES BELLO
|JAMAPA
|ACUERDO DE GENERO
|MANLIO FABIO ALTAMIRANO
|MIRIAM GARCIA PULIDO
|PASO DEL MACHO
|ACUERDO DE GENERO
|SOLEDAD DE DOBLADO
|MARTHA XIMENA RODRIGUEZ UTRERA
|ALPATLAHUAC
|MARTHA RIVERA ALFARO
|CALCAHUALCO
|ACUERDO DE GENERO
|CHOCAMAN
|ACUERDO DE GENERO
|COMAPA
|MARIA DEL CARMEN CANTON CRODA
|COSCOMATEPEC
|GERARDO RUIZ BRETON
|IXHUATLAN DEL CAFE
|MANUEL GALAN PIÑA
|SOCHIAPA
|SERGIO JAIME RODRIGUEZ LOPEZ
|TENAMPA
|ACUERDO DE GENERO
|TEPATLAXCO
|JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA
|TOMATLAN
|MARIA DEL ROCIO CABRERA MORALES
|ZENTLA
|ADRIANA VICTORIA SANCHEZ LIMON
|AMATLAN DE LOS REYES
|MIGUEL ANGEL QUEVEDO MORALES
|CORDOBA
|LUIS DIAZ BARRIGA SALGADO
|YANGA
|RAFAEL AGUILAR MARTINEZ
|ATZACAN
|ACUERDO DE GENERO
|IXTACZOQUITLAN
|ACUERDO DE GENERO
|ORIZABA
|IGOR FIDEL ROJI LOPEZ
|ACULTZINGO
|LUIS ALFREDO CRUZ LOPEZ
|AQUILA
|ACUERDO DE GENERO
|CAMERINO Z. MENDOZA
|DAVID FEDERICO BARROSO POCEROS
|HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
|IVAN VANISKOT EDGAR AGUILAR
|IXHUATLANCILLO
|ACUERDO DE GENERO
|LA PERLA
|MARTIN ABEL GUZMAN CORONA
|MALTRATA
|LEOPOLDO DELFIN GOMEZ CORONA
|MARIANO ESCOBEDO
|ACUERDO DE GENERO
|RIO BLANCO
|ROQUE ESCOBAR FLORES
|ASTACINGA
|HECTOR ITEHUA QUIAHUA
|ATLAHUILCO
|FILIBERTO ROSALES VAZQUEZ
|COETZALA
|EVA ESTHER JIMENEZ LOPEZ
|LOS REYES
|ECLISERIO TEQUILIQUIHUA QUIAHUIXTLE
|MAGDALENA
|JAIME ZEPAHUA YOPIHUA
|MIXTLA DE ALTAMIRANO
|BELEN CANO FLORES
|NARANJAL
|KARLA NANCY ABAD SOSA
|RAFAEL DELGADO
|DULCE CLARITA MENDEZ LOPEZ
|SAN ANDRES TENEJAPAN
|ARMANDO ALVAREZ MORALES
|SOLEDAD ATZOMPA
|EUCARIO DE LOS SANTOS HIDALGO
|TEHUIPANGO
|RUFINO CONTRERAS MEDRANO
|TEXHUACAN
|ACUERDO DE GENERO
|TLAQUILPAN
|ACUERDO DE GENERO
|TLILAPAN
|ROBERTA FLORES OLMOS
|XOXOCOTLA
|TOMAS CLEMENTE PEREZ
|ZONGOLICA
|ACUERDO DE GENERO
|CHACALTIANGUIS
|JUAN MARTINEZ TORRES
|COSAMALOAPAN
|JOSE TOMAS CARRILLO SANCHEZ
|CUICHAPA
|JORGE ALBERTO CASTRO GOZALEZ
|IXMATLAHUACAN
|OLIVIA MORA CRUZ
|OTATITLAN
|ABEL CUEVAS PALMERO
|TLACOJALPAN
|ACUERDO DE GENERO
|TRES VALLES
|JOSE MATEO ORTIZ RAMIREZ
|TUXTILLA
|MIGUEL ANGEL NIETO GUILLERMO
|ANGEL R. CABADA
|MIRIAM DEL ROCIO MENDEZ GAMBOA
|JOSE AZUETA
|JOSE ANTONIO BELLO RAMIREZ
|JUAN RODRIGUEZ CLARA
|ISAIAS GONZALEZ VILLEGAS
|LERDO DE TEJADA
|FLOR MARIA DE JESUS SOSA ZAMUDIO
|SALTABARRANCA
|ACUERDO DE GENERO
|SANTIAGO TUXTLA
|DONALDO ERRASQUIN BARAJAS
|CATEMACO
|JULIA HERNANDEZ ORTIZ
|CHINAMECA
|SANTIAGO CORTES PADUA
|COSOLEACAQUE
|CIRILO VAZQUEZ PARISSI
|MECAYAPAN
|ACUERDO DE GENERO
|PAJAPAN
|ACUERDO DE GENERO
|SOTEAPAN
|CENOVIO RAMIREZ GARCIA
|TATAHUICAPAN DE JUAREZ
|TEOBALDO BAUTISTA MARTINEZ
|ZARAGOZA
|ACUERDO DE GENERO
|SAN JUAN EVANGELISTA
|ABEL VAZQUEZ FERRER
|SANTIAGO SOCHIAPAN
|ABEL ESPINOZA OCAMPO
|MINATITLAN
|ACUERDO DE GENERO
|COATZACOALCOS
|CARLOS VASCONCELOS GUEVARA
|AGUA DULCE
|AGUSTIN GONZALEZ CORDOBA
|IXHUATLAN DEL SURESTE
|ACUERDO DE GENERO
|MOLOACAN
|TERESA ESTRADA MARTINEZ