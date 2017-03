El PRI recuperará las causas que le dieron origen ideológico: Renato Alarcón

Cenecistas no deben caer en provocaciones sino aportar propuestas: Juan Carlos Molina

Celebran 94 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos, Organizaciones Campesinas del estado de Veracruz.

Xalapa, Ver.- En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay un ánimo renovado para la construcción de un proyecto que recupere las causas agrarias, que dieron origen ideológico al Partido, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal, Renato Alarcón Guevara.

En la ceremonia de celebración del 94 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos, Organizaciones Campesinas del estado de Veracruz, expresó que el agrarismo es parte fundamental que le da identidad al Partido.

“Estoy convencido que debemos volver al origen de las causas de lo que abanderamos, de lo que algunos dejaron atrás pero que nosotros tenemos la obligación de recuperar, para ver de frente a nuestros paisanos, nuestros compañeros, e incluso a los que no son nuestros amigos”.

Alarcón Guevara, resaltó que aunque en el pasado se cometieron errores y hubo quien traicionó la confianza, hay personas que tienen la posibilidad de dar la cara, salir de frente hacia el proceso electoral mirando a los ojos a los ciudadanos.

“Sé que pronto habrá muchos candidatos cenecistas, muchos candidatos de la Liga de Comunidades Agrarias y estoy convencido que seguirán una obligación de transparencia, honestidad y darán una lucha de frente por recuperar las causas que representamos”.

Luego de recordar que este día se cumple un año más de la muerte del priista y ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Presidente del CDE del PRI en Veracruz, resaltó su beneplácito por celebrar el 94 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias bastión importante del priismo en Veracruz.

En su intervención, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, invitó a los aspirantes cenecistas a candidatos en este proceso electoral a no caer en provocaciones, ni pleitos, sino a hacer propuestas, compromisos que se puedan cumplir, “no fantasías porque después le pueblo los va a reclamar”.

“Los invito a seguir trabajando, no caigan en pleitos, vamos a hacer propuestas, Veracruz no está para pelear, sino para salir adelante y progresar, vamos a salir de la mala racha, a sacar a Veracruz adelante los de siempre, los sectores y organizaciones unidos por el bien de un Veracruz que nos merecemos, a un Veracruz del que tenemos que poner su nombre en alto con noticias buenas”.

Afirmó que en la CNC hay aspirantes a candidatos que se consideran gente limpia, transparente, trabajadora, hombres y mujeres valiosos que pueden pedir el apoyo con la frente en alto y salir triunfadores.

“Quiero pedir que sigamos en unidad, trabajemos en torno al bienestar de nuestra comunidad, de nuestra gente, ustedes saben que tenemos un año de haber llegado aquí y hemos caminado contra viento y marea buscando hacer las cosas con rectitud, y esa cosecha a muchos les tocará levantarla en próximos días”.

A la ceremonia realizada en las instalaciones de la CNC asistieron también: Marcela Aguilera Landeta, secretaria general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos, Organizaciones Campesinas del estado de Veracruz; Erika Ayala Ríos, secretaria general de la CNOP en Veracruz; Isidro Pulido Reyes, secretario de la Vieja Guardia Agrarista Veracruzana; Juan Nicolás Callejas Roldán coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputados locales, y el distinguido priista Alejandro Montano Guzmán.