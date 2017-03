PIDEN CONOCER A PENSIONADOS POR MÁS DE 50 MIL PESOS

Mundo/Staff

Xalapa, Ver.- IVAI dió a conocer que el nombre de jubilados y pensionados y monto que reciben es información pública.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) resolvió el recurso de revisión IVAI-REV/87/2017/III, interpuesto por una persona que se inconformó con la respuesta del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), a quien le requirió –entre otras cosas– el listado de pensionados y/o jubilados que estén cobrando más de 50 mil pesos mensuales desde 2010 y quién autorizó dichos montos.

Al responder a la solicitud de información, el IPE argumentó que lo solicitado correspondía a datos personales, por lo que para proporcionarlo debía contar con la autorización expresa de los pensionados.

Una vez que ya se había tramitado recurso de revisión ante el IVAI, el IPE hizo saber al solicitante que de 2010 a enero de 2016 existen 227 pensionados y/o jubilados cuyos montos de pensión fueron autorizados por el Consejo Directivo del Instituto.

Asimismo, adjuntó el acuerdo por el que clasifica como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial la información del Instituto de Pensiones del Estado, así como el acuerdo por el que se crean sus sistemas de datos personales.

En la resolución del IVAI se explica que anteriormente esta información no se consideraba pública pues no existía ningún ordenamiento que la regulara expresamente como obligación de transparencia, sin embargo, para los comisionados Yolli García Alvarez y José Rubén Mendoza Hernández no puede ya catalogarse como datos personales o privados, pues se deben observar las recientes reformas a la normatividad de la materia.