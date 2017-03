YA CORREN LOS RUMORES

PRD definirá a su candidato

El tiempo de elegir se acaba y las preguntas están por ser contestadas

Por: Alberto Caballero

Papantla, Ver.- Como dice el dicho, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y podría ser éste mismo miércoles que por fin, el Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD), tenga a bien decidir quien será el próximo candidato para contender por la alcaldía de éste municipio papanteco, aunque conforme se van agotando las horas y los procedimientos, van surgiendo rumores y nuevas perspectivas en torno a éste proceso de selección.

Como se sabe, inicialmente el PRD tenía contemplado dar éste importante paso en el proceso electoral, el pasado 18 de marzo, sin embargo, se decidió aplazar, para éste día 22, teniendo a lugar el consejo estatal a las 10:00 horas de éste miércoles.