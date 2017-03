Cumbre necesito de más recursos

Por: Alberto Caballero

Papantla ,Ver.- “La falta de recursos fue el principal obstáculo para la realización de la Cumbre, se tardaron mucho para aplicarlos”, dio a conocer el Director General de la Cumbre Tajín, Ernesto Aguilar Yarmuch, quien a pesar de ello reconoció, que el festival ha sido un éxito y que mejorará el próximo año, siempre y cuando haya una buena planeación.

Dijo que al no contar con un programa no se podían reunir con los patrocinadores, “porque la realidad es que no preguntan por los nichos de la sanación o de la purificación, los patrocinadores quieren saber que artistas vienen, porque están primero sus intereses, si venden más o menos.”

Señaló que aunque los artistas son la parte secundaria de ésta fiesta, ciertamente es lo que mueve la economía del festival, “no tuvimos los recursos a tiempo, logramos contratar artistas de calidad a buenos precios, los patrocinios están muy lejos de lo que deberían de ser, porque todo lo hicimos contra el tiempo, tuvimos que aceptar las condiciones que se dieron.”