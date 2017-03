Casas de empeño se ven abarrotadas

Por: Eloísa Guerrero

Álamo, Ver.- Ante la difícil situación económica que se padece en la actualidad no sólo en el municipio sino en todo el país ha llevado a las familias de escasos recursos económicos, o a aquellas en las que sus integrantes difícilmente tienen un empleo seguro a que de manera constante acudan a las casas de empeño para así obtener recursos económicos y con ello satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Cuando las personas acuden a empeñar los productos electrodomésticos que tienen como son televisores, microondas, estéreo o computadoras, lo hacen pensando en que poco tiempo podrán recobrar sus pertenencias y que la mala racha económica pronto pasará; sin embargo no cuentan con que conseguir un trabajo de manera inmediata resulta algo complicado.

Los constantes gastos no contemplados dentro del hogar y el aumento de los artículos de la canasta básica, aunado a esto el aumento al gas LP es otro de los motivos por los cuales las personas acuden a las casas de empeño a entregar sus pertenencias.