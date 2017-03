Juventus cumple trámite y se instala en cuartos de la Champions

EL MUNDO / STAFF

Turín, Italia.- Luego de sacar una ventaja de 2-0 en la Ida de los Octavos de Final contra el Porto, la Juventus terminó con el trámite y tras imponerse por la mínima en la Vuelta avanzó a Cuartos de Final.

Los de Turín se hicieron del mando de las acciones en su casa desde el silbatazo inicial y con disparos desde todos los frentes buscaron ampliar la ventaja.

Higuaín, Dybala y Dani Álves pusieron a sufrir a Iker Casillas antes de que pasaran los primeros diez minutos, pero al 13′, los portugueses respondieron con un disparo lejano de Miguel Layún, quien para su mala fortuna no atinó al arco.

Pero eso no cambió el tenor del juego, la Juve insistió en la presión y al 40′, Maxi Pereira cometió mano dentro del área, se fue expulsado y dejó un penalti para que Dybala venciera a Casillas y pusiera el 1-0.

Con un hombre menos, Porto batalló para hacerle partido a los italianos y en el complemento tuvo que soportar los embates para que no le llenaran la canasta.

Pipa Higuaín fue el más insistente en encontrar el segundo tanto de la noche, pero no tuvo fortuna, pues cuando sus disparos encontraron puerta, apareció Iker para bajar la cortina y dejar el marcador global en 3-0.