Nulo servicio del Hospital Civil

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver.-Afiliados al Seguro Popular se quejan del pésimo servicio del Hospital “Melchor Ocampo”, Sin médicos que los atiendan, sin medicamentos, y sin servicio de Análisis Clínicos.

Habitantes de esta ciudad rivereña han venido manifestando su inconformidad durante mucho tiempo los nulos servicios que otorga este Hospital Civil que atiende a miles de personas de varios municipios como lo son de Tecolutla y parte de Papantla.

El ingeniero Ambrosio Morales Simbrón, es uno de los afiliados al seguro popular y que se queja de no obtener el servicio de análisis clínicos por lo que se dirigió por este medio a manifestar su inconformidad.

”Soy Diabético y necesito que me revisen del azúcar y triglicéridos mediante un análisis clínico, y me traen de vuelta en vuelta durante más de 15 días y me dicen las enfermeras que la máquina está mal.”