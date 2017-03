Una triste despedida para México

Mundo/Staff

Guadalajara.- Tras una noche llena de incertidumbre, la organización del Clásico Mundial de Beisbol (WBC) ofreció una disculpa del comité organizador del evento en Jalisco y al equipo de México por la falta de claridad en la regla que terminó dejando fuera a la escuadra anfitriona y que ratificó el boleto al duelo de desempate para la novena venezolana, con el cual estuvo titubeando hasta las tres de la madrugada de ayer.

La representación mexicana presentó una protesta ya que en la regla que los desfavoreció se señala “entradas parciales a la defensiva”, con lo que interpretaron que sólo con estar a la defensiva el inning contaba. Por lo cual contabilizaban la novena entrada en su primer juego contra Italia, en el que no retiraron ningún out.

La organización explicó que no contaba, al no haberse retirado ningún tercio. Al final del duelo entre México y Venezuela, que ganaron 11-9 los tricolores, destacadas las transmisiones de televisión en el país y en Estados Unidos dieron a la novena nacional como la ganadora del criterio de desempate para jugar ante Italia el duelo por el segundo boleto del Grupo D; las cuentas oficiales de Twitter de las Grandes Ligas y del Clásico Mundial también publicaron esa información, que borraron 15 minutos después y señalaron que Venezuela sería el rival de Italia… México se quedó a un out en la novena entrada del duelo ante Italia, o a una carrera más anotada de tener una nueva oportunidad para avanzar a la segunda ronda.