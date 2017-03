DIFÍCIL QUE LLEGUE UNA MUJER A GOBERNAR

Disputa política

Comentarios misóginos y ofensivos no son el cambio

Por: Imelda Camacho

Papantla.- La ex Diputada Federal Jeanny Arroyo Ruiz lamentó las declaraciones misóginas de algunos dirigentes municipales de sectores del Partido Revolucionario Institucional, quienes consideraron que “Papantla no está preparado para ser gobernado por una mujer”.

Luego de que las dirigencias locales de la CTM, CNC y ONMPRI declararan esta cobarde postura en rueda de prensa, Arroyo Ruiz exigió que sea ofrecida una disculpa pública hacía las mujeres, dado que “esta no es la postura del PRI”.

Entrevistada por este medio de comunicación dijo que solicitará sean suspendidos los derechos partidarios de quienes con misógina y ofensivas pretenden hablar a nombre de los priístas.